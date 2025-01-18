السبت 18 يناير 2025
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اقتصاد

الشريك التاسع، انضمام نيجيريا لتجمع بريكس

البريكس، فيتو
البريكس، فيتو

أعلنت البرازيل، الرئيس الحالي لمجموعة "بريكس" للاقتصادات النامية، انضمام نيجيريا إلى المجموعة بوصفها "دولة شريكة".

وأصبحت نيجيريا الدولة الشريكة التاسعة في بريكس، بعد بيلاروس وبوليفيا وكوبا وكازاخستان وماليزيا وتايلاند وأوغندا وأوزباكستان.

 

 أكبر تعداد سكاني في العالمي

وقالت الحكومة البرازيلية في بيان لها، "تشترك نيجيريا في مصالح متقاربة مع غيرها من دول بريكس، وهي صاحبة سادس أكبر تعداد سكاني في العالمي، والأكبر في أفريقيا، كما أنها أحد الاقتصادات الكبرى في القارة".  

وأضاف البيان: "تلعب نيجيريا دورا فعالا في تعزيز التعاون بين الجنوب والجنوب، وفي إصلاح الحوكمة العالمية، وهي قضايا ذات أولوية قصوى خلال الرئاسة الحالية للبرازيل".

 

دول مجموعة البريكس 

كانت المفاوضات انطلقت لتشكيل بريكس في عام 2006 وعقدت المجموعة أول مؤتمر قمة لها في 2009. وكان أعضاؤها البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت إليهم جنوب إفريقيا في 2010.

وفي العام الماضي، ضمت المجموعة إليها إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات.

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الاقتصادات الكبرى الحكومة البرازيلية الحوكمة العالمية اوزباكستان دول مجموعة البريكس
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