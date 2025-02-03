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ارتفاع الأمواج يصل إلى 6 أمتار، الأرصاد الجوية تحذر من الملاحة في البحر المتوسط

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومى الأربعاء والخميس المقبلين، يصاحبها  نشاط للرياح على أغلب الأنحاء وسرعة الرياح تترواح ما بين إلى 35 إلى 45 كيلو متر فى الساعة.
 

حالة الطقس غدا الثلاثاء 4-2-2024 في محافظة الفيوم

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 03-2-2025

 وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من  اضطراب بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ويصل ارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار وتصل سرعة الرياح من 60: 80 كيلو متر فى الساعة وذلك من يوم الأربعاء وحتى الجمعة المقبلة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على  القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على السواحل الشمالية، مائل للدفء على  جنوب البلاد، شديد للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر  على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة  الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:20

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى:11

 

 

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