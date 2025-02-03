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رئيس الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية يترأس اجتماعات اللجنة الفنية حول الذكاء الاصطناعي

الإسكندرية, فيتو
الإسكندرية, فيتو

 

ترأس الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية  الجلسة الفنية ضمن فعاليات اليوم الثاني فعاليات  "دائرة الحوار العربي حول الذكاء الاصطناعي في العالم العربي.

 

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وتقام فعاليات دائرة الحوار العربي حول الذكاء بتنظيم  الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تحت رعاية ورئاسة سعادة السفير الأمين العام أحمد أبو الغيط، وذلك تزامنًا مع احتفالات الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة.

شهدت الجلسة مناقشة وتحليل المبادئ العامة لاستخدامات الذكاء الإصطناعي المدرجة بدوائر الحوار الثلاثة. إبراز التحديات التقنية والفنية لتطبيق هذه المبادئ بالدول العربية.

وتحدث خلال الجلسة الدكتور على فهمي عميد كلية الذكاء الاصطناعي بالأكاديمية العربية، الدكتور حسان الصواف مؤسس شركة Aixplain AI في الولايات المتحدة وألمانيا، الدكتورة منى سليمان  حبيب شريك بيانات وعلوم تطبيقية مايكروسوفت، المهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي - جمهورية مصر العربية  ، الدكتور مونيس اسكاروس الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Embedded AI، إنفينيون، كاليفورنيا، الولايات  ، الدكتور  وليد سلامة أستاذ هندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي مستشار اتحاد الجامعات العربية، الدكتور  أيمن غنيم الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي - الإمارات العربية المتحدة، أيمن عادل عميد كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات – فرع الإسكندرية – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أ.د. أكرم عاصمأستاذ جراحة المسالك البولية والمناظير - كلية الطب - جامعة الإسكندرية زميل جامعة باريس وزميل جامعة هايدلبرج بألمانيا - رائد استخدام الروبوت في العمليات الجراحية بجمهورية مصر العربية  .

 

كما شهدت الجلسة حضور الدكتور  هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبدعين والمبدعين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  الدكتور عبدالرزاق المرجان نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية للتدريب مساعد مدير شبكة أكاديميات الشرطة الدولية رئيس مراكز التميز للاتحاد الدولي للاتصالات للمنطقة العربية، الدكتورة مريم عبد القادر عمي مدير إدارة الشراكات والتعاون الدولي بوكالة الجامعة للعلاقات الخارجية - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، المهندسة ندى العبيديمستشار الشراكات الاستراتيجية - المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات - جامعة الدول العربية.

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الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم العالم العربى بالاسكندرية

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