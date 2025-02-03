الإثنين 03 فبراير 2025
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رياضة

شاهد الظهور الأول لـ محمود جهاد وأحمد حسام في مران الزمالك

أحمد حسام ومحمود
أحمد حسام ومحمود جهاد

 انتظم محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المنضم حديثًا من صفوف فاركو، في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة  الدوري الممتاز.

جاء ذلك عقب إعلان الزمالك في وقت سابق التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من فاركو بعقد يمتد لمدة ٤ مواسم ونصف.

 

أحمد حسام ينتظم في مران الزمالك وجروس يعقد جلسة مع اللاعب

 كما شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، انتظام أحمد حسام مدافع الأبيض، المنضم حديثًا من صفوف الجونة، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.
جاء ذلك عقب إعلان النادي في وقت سابق التعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قادمًا من الجونة بعقد لمدة ٤ مواسم ونصف.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة  لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: يوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشر من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشر من الدوري المصري الممتاز.

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