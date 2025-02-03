الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

انقلاب سيارة جامبو محملة بـ"سرس الأرز" بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي

انقلاب سيارة نقل
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

 شهد طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي في محافظة القليوبية، وتحديدا عند طلعة كوبري قها، انقلاب سيارة جامبو محملة سرس أرز.

 وجرى رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

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انقلاب سيارة سيارة جامبو محملة سرس أرز بالطريق الزراعي بالقليوبية

 وكانت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة القليوبية، تلقت بلاغًا انقلاب سيارة جامبو محملة سرس ارز دون اصابات،ذلك قبل طلعة كوبري قها  وجرى رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها.
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية لموقع الحادث، وجرى رفع السيارة عن طريق أوناش إدارة مرور القليوبية، وعودة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

ولم يسفر الحادث عن وجود مصابين، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو
انقلاب سيارة نقل بطريق
انقلاب سيارة نقل بطريق"القاهرة - الإسكندرية" الزراعي،فيتو

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الطريق الزراعي محافظة القليوبية شركة قها

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