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أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفدًا من المعهد الوطني للتسويق الزراعي بالهند

اكاديمية البحث العلمي،
اكاديمية البحث العلمي، فيتو
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 استقبلت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفدا علميا من المعهد الوطني للتسويق الزراعي بالهند لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين.

 

‏رئيس أكاديمية البحث العلمي تستقبل وفدًا علميًا من المعهد الوطني للتسويق الزراعي بالهند

 وذلك بحضور الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ؛ وترأس وفد المعهد الدكتور ساهاديف سينغ، المدير التنفيذي للمعهد، والدكتور شوتشي ماثور، المدير المساعد، والدكتور عبد الرحمن إلياس، مستشار أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومن جانب الأكاديمية حضر الاجتماع الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية لقطاع التنمية التكنولوجية، والدكتور منى النعا، المشرف على قطاع العلاقات العلمية والثقافية. 

 

كما حضر من جانب صندوق دعم المبتكرين والنوابغ الدكتورة وئام محمود،  مدير العلاقات المؤسسية، والدكتور محمد البيسي، مدير الاستراتيجيات -وفي بداية اللقاء- استعرضت الدكتورة جينا الفقي أنشطة وبرامج وإنجازات الأكاديمية على المستوى المحلي والدولي.

 وأوضح الجانب الهندي الرؤية والرسالة للمعهد، واتفق الجانبان على أهداف مشتركة التي سيتم تضمينها في مذكرة التفاهم المقترحة ومن ضمنها برامج تبادل مشترك لطلبة الجامعات في السنة النهائية لما للأكاديمية من خبرة حيث إن لديها أكبر برنامجًا لدعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي"، وأيضًا اتفق الجانبان علي تبادل الباحثين ونقل الخبرات من الجانب الهندي في مجال إدارة الأعمال الزراعية والإدارة المستدامة، كما سيتم التعاون في العديد من البرامج البحثية المشتركة بين الجانب الهندي والمصري.


ومن جانبه أكد الدكتور هاني عياد علي ترحيب صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالتعاون مع الجانب الهندي وتبادل الخبرات بين الشركات الناشئة في كلا من مصر والهند؛ واستعرض عياد استراتيجية الصندوق ومجالات التعاون بين الجانبين.

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