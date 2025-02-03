البابا تواضروس: استحدثنا عيد الشهداء المعاصرين بعد حادث ليبيا وهذه نبوءة الكرسي البابوي

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسة إن كاتدرائية العباسية بنيت سنة 1968، على شكل صليب، في عهد البابا كيرلس الرابع، والبابا شنودة أول بطريرك تقام جنازته فيها.

نبوءة شاب للبابا تواضروس الثاني

ولفت تواضروس الثاني خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على قناة “أون”: شاب تنبأ بمجيئي للكرسي البابوي، وشعرت بالمسئولية والخوف حين أُخترت للكرسي البابوي.

شهداء حادث ليبيا

وأشار البابا إلى مرور 10 سنوات على حادث شهداء ليبيا، قائلا استحدثنا عيد "الشهداء المعاصرين" 15 فبراير من كل عام متوافقًا مع تاريخ استشهادهم.



في وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى، مشيرًا إلى أوجه التعاون الاجتماعي والثقافي القائم بين الكنيسة والڤاتيكان.

نشأة الطوائف المسيحية



وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير حسين السحرتي، سفير مصر في الڤاتيكان.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء نبذة عن تاريخ نشأة الطوائف المسيحية، إثر الانشقاق الذي حدث في القرن الخامس الميلادي، ولفت قداسته إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور.

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