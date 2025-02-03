الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

البابا تواضروس: استحدثنا عيد الشهداء المعاصرين بعد حادث ليبيا وهذه نبوءة الكرسي البابوي

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني، فيتو

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسة إن كاتدرائية العباسية بنيت سنة 1968، على شكل صليب، في عهد البابا كيرلس الرابع، والبابا شنودة أول بطريرك تقام جنازته فيها.

نبوءة شاب للبابا تواضروس الثاني

ولفت تواضروس الثاني خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه على قناة “أون”:  شاب تنبأ بمجيئي للكرسي البابوي، وشعرت بالمسئولية والخوف حين أُخترت للكرسي البابوي.

شهداء حادث ليبيا

وأشار البابا إلى مرور 10 سنوات على حادث شهداء ليبيا، قائلا استحدثنا عيد "الشهداء المعاصرين" 15 فبراير من كل عام متوافقًا مع تاريخ استشهادهم.
 

في وقت سابق، أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى، مشيرًا إلى أوجه التعاون الاجتماعي والثقافي القائم بين الكنيسة والڤاتيكان.

نشأة الطوائف المسيحية


وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير حسين السحرتي، سفير مصر في الڤاتيكان.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء نبذة عن تاريخ نشأة الطوائف المسيحية، إثر الانشقاق الذي حدث في القرن الخامس الميلادي، ولفت قداسته إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البابا تواضروس تواضروس الثاني كاتدرائية العباسية البابا شنودة شهداء ليبيا الشهداء المعاصرين

مواد متعلقة

البابا تواضروس: الأرثوذكسية تجمعها علاقات طيبة مع مختلف الطوائف

البابا تواضروس يوافق على إنشاء مدرسة فنية في كوت ديفوار لخدمة الشباب

الكنائس تتحد في مواجهة مخطط التهجير الفلسطيني.. البابا تواضروس يدعو لموقف حازم تجاه مقترح ترامب الظالم.. الإنجيلية: تصفية للقضية وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني
ads

الأكثر قراءة

فخري الفقي يكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وموعد زيادة الرواتب

حتى 3 مئوية، انخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الموت يفجع عماد متعب نجم الأهلي السابق

توجيه عاجل من السياحة للمعتمرين بشأن زيارة الروضة الشريفة

5 معلومات عن مصطفي الدكش صفقة الأهلي الجديدة

الأهلي يضم صفقة جديدة من دوري القسم الثاني

ترامب يوقف تمويل الأونروا وينسحب من مجلس حقوق الإنسان ويغلق الوكالة الأمريكية

الأهلي يعلن رسميا موعد الكشف عن التصميم النهائي لاستاد النادي

منوعات

المزيد

سيدة تقتل زوجها وتلقي رأسه في سلة المهملات

بينهم المقابر والأفراح، منع الشرطة الكويتية من التواجد بالزي العسكري في أماكن عامة

تغليظ العقوبات على بيع التبغ والسجائر الإلكترونية للأطفال في روسيا

مذيعة سورية تطلب مساعدة أحمد الشرع لمعرفة مصير أخيها

المزيد

خدمات

المزيد

32 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين 3/ 2/ 2025

بكام كيلو الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 3/2/2025 ؟

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بحركة التعاملات

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

برواتب تصل 25 ألف جنيه.. 1000 وظيفة جديدة في الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الاحتفال بمولد الإمام الشافعي في القاهرة

تفسير رؤية بذور الخردل وعلاقتها بالتسرع في اتخاذ القرار

كيف يصل الإنسان إلى رضا الله عنه، رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية