البابا تواضروس: الأرثوذكسية تجمعها علاقات طيبة مع مختلف الطوائف

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، على العلاقات الطيبة التي تجمع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الكنائس الأخرى، مشيرًا إلى أوجه التعاون الاجتماعي والثقافي القائم بين الكنيسة والڤاتيكان.

نشأة الطوائف المسيحية

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير حسين السحرتي، سفير مصر في الڤاتيكان.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني خلال اللقاء نبذة عن تاريخ نشأة الطوائف المسيحية، إثر الانشقاق الذي حدث في القرن الخامس الميلادي، ولفت قداسته إلى أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تمسكت بالإيمان المستقيم عبر العصور.

البابا تواضروس يوافق على إنشاء مدرسة فنية في كوت ديفوار لخدمة الشباب

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موافقته على إنشاء مدرسة فنية في كوت ديفوار، وذلك خلال استقباله السفير ألبرت چي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك في خطوة جديدة لدعم العلاقات المصرية الإفريقية.

تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وخلال اللقاء، استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وامتداد خدماتها حول العالم، مشيرًا إلى دورها في تقديم الخدمات الروحية والاجتماعية والطبية، ومنها خدمتها في كوت ديفوار.

حضر اللقاء القمص إسطفانوس مرقس، أحد الآباء المسؤولين عن الخدمة في إفريقيا، والذي ناقش مع السفير إمكانية إبرام اتفاقيات تتيح للكنيسة الاستفادة من بعض الإعفاءات، مثل التأشيرات والإعفاءات الجمركية، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لإنشاء كنائس ومشروعات خدمية، بما في ذلك العيادات الطبية. كما شدد على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية الإيفوارية لتسهيل إرسال البعثات الطبية وإدخال عيادة متنقلة.

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