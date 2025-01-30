الخميس 30 يناير 2025
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سياسة

البابا تواضروس يوافق على إنشاء مدرسة فنية في كوت ديفوار لخدمة الشباب

البابا تواضروس، فيتو
البابا تواضروس، فيتو

أعلن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، موافقته على إنشاء مدرسة فنية في كوت ديفوار، وذلك خلال استقباله السفير ألبرت چي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك في خطوة جديدة لدعم العلاقات المصرية الإفريقية،. 

 

تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

وخلال اللقاء، استعرض قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وامتداد خدماتها حول العالم، مشيرًا إلى دورها في تقديم الخدمات الروحية والاجتماعية والطبية، ومنها خدمتها في كوت ديفوار. 

 

حضر اللقاء القمص إسطفانوس مرقس، أحد الآباء المسؤولين عن الخدمة في إفريقيا، والذي ناقش مع السفير إمكانية إبرام اتفاقيات تتيح للكنيسة الاستفادة من بعض الإعفاءات، مثل التأشيرات والإعفاءات الجمركية، بالإضافة إلى تخصيص أراضٍ لإنشاء كنائس ومشروعات خدمية، بما في ذلك العيادات الطبية. كما شدد على أهمية التعاون مع وزارة الخارجية الإيفوارية لتسهيل إرسال البعثات الطبية وإدخال عيادة متنقلة. 

 

ومن جانبه، طلب السفير الإيفواري من الكنيسة القبطية إنشاء مدرسة فنية متخصصة في مجالي الكهرباء والزراعة لدعم الشباب الإيفواري، وهو ما لاقى ترحيبًا من قداسة البابا تواضروس الثاني، الذي أشار إلى نجاح الكنيسة في إنشاء مدرسة مماثلة في بوروندي، مؤكدًا أن الكنيسة القبطية تسهم في التنمية الاجتماعية والتعليمية في إفريقيا باسم مصر، وتسعى دائمًا لخدمة المجتمعات التي تعمل بها.

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