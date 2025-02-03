المادة بـ 35  جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول الخميس المقبل، لمدة 15 يوما، ويتم تقديم طلب التظلم في الإدارة التابع لها الطالب ولا يوجد حد أقصى لعدد التظلمات، ومن حق الطالب تقديم التظلم في أي مادة يشعر أنه تعرض فيها للظلم وستتم المراجعة من موجهي أوائل المواد الدراسية.

وأوضح أن فتح باب التظلمات يبدأ يوم الخميس القادم 2025/2/6، ويستمر لمدة 15 يوما وسيتم إعلان نتيجة التظلمات خلال 15 يوما من تاريخ غلق باب التظلمات وتقدم التظلمات في الإدارة التعليمية التي تتبع مدرسة الطالب، ولا بد من حضور ولي الأمر لتقديم التظلم.

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية



نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية اعتمد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

اعتمد اليوم محافظ الغربية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الإعدادية العامة 91 ألفا 550 طالبا وطالبة، وبلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 81.92 %.

وأشار وكيل تعليم الغربية، إلى إنه بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 98.12 % من إجمالي 4891 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 30 طالب، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100 % من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

وقدم محافظ الغربية التهنئة، لوكيل الوزارة، لحسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

وأشار وكيل تعليم الغربية، إلى إنه بالنسبة لنتيجة الشهادة الإعدادية المهنية فقد بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر 98.12 % من إجمالي 4891 طالب وطالبة تقدموا للامتحانات، بينما بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للصم 100 % من إجمالي 30 طالب، في حين بلغت نسبة الحاصلين على 50 % فأكثر للشهادة الإعدادية للمكفوفين 100 % من إجمالي 13 طالب تقدموا للامتحانات.

وقدم محافظ الغربية التهنئة، لوكيل الوزارة، لحسن سير العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية.

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