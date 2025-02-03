الدوري الإيطالي، تشكيل مباراة كالياري ضد لاتسيو

الدوري الإيطالي، أعلن ديفيد نيكولا المدير الفني لفريق كالياري الإيطالي تشكيلة فريقه لمواجهة لاتسيو، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بعد قليل على ملعب ينيبول دوموس، ضمن مواجهات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو".

تشكيل كالياري

ويدخل كالياري مباراته أمام لاتسيو بتشكيل مكون من:

كابريلي. زابا، باري مينا، سباستيانو لوبيرتو، توماس إيجلو؛ نادير زورتيا، ميشيل أوديو، ماكومبو، فيليسي؛ فيولا، روبرتو بيكولي

تشكيل لاتسيو

في المقابل، أعلن ماركو باروني المدير الفني لفريق لاتسيو تشكيل فريقه لمواجهة كالياري.. وجاء على النحو التالي:

بروفيديل. ماروسيتش، جيلا، رومانيولي، بيليجريني؛ جندوزي، روفيلا؛ إيزاكسين، ضياء، زكاغني؛ كاستيلانوس

موعد مباراة لاتسيو ضد كالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة لاتسيو ضد كالياري في الدوري الإيطالي في تمام الساعة العاشره الا ربع مساء

لاتسيو الإيطالي، فيتو

موقف الفريقين قبل المباراة

عانى كالياري من الهزيمة 2-0 في مباراته الأخيرة، ولكن قبل ذلك، استمتعوا بسلسلة من ثلاث مباريات متتالية دون هزيمة، ساعدتهم هذه السلسلة على الخروج من منطقة الهبوط، على الرغم من أنهم ما زالوا متقدمين بنقطة واحدة فقط على منطقة الهبوط، حيث يملكون 21 نقطة بعد 22 جولة مع مباراة مؤجلة، أحد المخاوف الرئيسية هو دفاعهم، الذي استقبل 36 هدفًا - أحد أضعف السجلات في الدوري الإيطالي.

لاتسيو يسعى للمربع الذهبي

على الجانب الأخر، يخوض لاتسيو خضم السباق من أجل إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى ومكان في دوري أبطال أوروبا UEFA الموسم المقبل. يحتل بيانكوسيليستي حاليًا المركز الرابع برصيد 39 نقطة من 22 مباراة، ومع ذلك، يدخلون هذه المباراة على خلفية هزيمتين متتاليتين - 1-2 أمام فيورنتينا في الدوري و0-1 أمام براغا خلال الأسبوع، وهذا يعني أنهم سيكونون متحفزين للغاية للعودة. يتقدم لاتسيو بنقطتين ضئيلتين على بولونيا ويوفنتوس، مما يجعل معركة المراكز الأربعة الأولى أكثر كثافة، تظل إحدى نقاط قوتهم الرئيسية هي براعتهم الهجومية، حيث سجلوا 38 هدفًا هذا الموسم، وهو ثالث أفضل حصيلة في الدوري

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