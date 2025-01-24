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رياضة

لاتسيو يذكر ريال سوسييداد بذكري سلبية بالبطولات الأوروبية

لاتسيو، فيتو
لاتسيو، فيتو

تلقى ريال سوسييداد، هزيمة ثقيلة أمام مضيفه لاتسيو، بنتيجة 1-3، مساء الخميس، في إطار منافسات الدوري الأوروبي.

 

وتجمد رصيد ريال سوسييداد عند 10 نقاط في المركز 18، وفقد فرصة التأهل المباشر لثمن نهائي البطولة.

فيما ارتفع رصيد لاتسيو إلى 19 نقطة في قمة الترتيب، بسجل يخلو من الهزائم في مرحلة الدوري.


وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ريال سوسييداد تلقى 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة بمسابقة أوروبية، للمرة الثانية فقط في تاريخ النادي.

وأضافت أن المرة الأولى حدثت أيضا أمام فريق إيطالي، عندما سقط ضد يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا عام 2003، في المباراة التي انتهت بفوز اليوفي بنتيجة 4-2.

 

لاتسيو ضد ريال سوسيداد

وفاز فريق لاتسيو على نظيره ريال سوسيداد بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب الأوليمبيكو ضمن الجولة السابعة بالدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي.

 

سجل ثلاثية لاتسيو كل من: ماريو خيلا وماتيا زاكايني وفالنتين كاستيلانوس في الدقائق 5، 32 و34.

فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لفريق ريال سوسيداد: جيانيس كونستا نتسلياس في الدقيقة 58.

 

جدير بالذكر أن أيهين مونيوز لاعب ريال سوسييداد تعرض للطرد.  

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