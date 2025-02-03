تعادل مثير بين نابولي وروما في الدوري الإيطالي

حسم التعادل الإيجابي 1-1، لقاء فريقي نابولي وروما، على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الإيطالي.

تعادل نابولي وروما

جاء هدف المباراة الأول لنابولي عن طريق اللاعب ليوناردو سبينازولا في الدقيقة 29 من عمر المباراة.



وأدرك هدف التعادل لروما أنجيلينو في الدقيقة 90.

ورفع نابولي رصيده إلى 54 نقطة، بينما رفع روما رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع.

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