الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقا اندلع داخل مطعم شهير بالألف مسكن

حريق
حريق

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق اندلع داخل مطعم شهير بميدان الألف مسكن بمنطقة النزهة.

حريق مطعم شهير بميدان الألف مسكن 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد باندلاع حريق داخل مطعم شهير بميدان الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة اخمادة.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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