الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

الحماية المدنية تكافح لإخماد حريق داخل مطعم شهير بالألف مسكن

حريق
حريق

تكافح الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة لإخماد حريق اندلع داخل مطعم شهير بميدان الألف مسكن بمنطقة النزهة.

حريق مطعم شهير بميدان ألف مسكن 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى باندلاع حريق داخل مطعم شهير بميدان الألف مسكن بدائرة قسم شرطة النزهة وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات الإطفاء لمكان الحريق لمحاولة اخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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