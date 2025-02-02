الأحد 02 فبراير 2025
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خارج الحدود

قطر تكشف موعد بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وزير الخارجية القطري،
وزير الخارجية القطري، فيتو

أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تبدأ غدا الاثنين بموجب الاتفاق.

 

مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، قال محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بالدوحة: "فيما يتعلق بالمرحلة الثانية بموجب الاتفاق يجب أن تبدأ يوم غد، وقد بدأنا بالانخراط مع الطرفين من أجل تحديد جدول الأعمال والبدء بالمحادثات".

وتابع "ليس هناك تفاصيل واضحة بشأن موعد وصول الوفود وبدء المفاوضات لكن هذه المحادثات بدأت على الأقل عبر الهاتف ونأمل أن نرى زخما خلال الأيام القليلة المقبلة".

وشدد على أن من المهم للغاية الشروع في المحادثات والتفاوض في أسرع وقت ممكن قبل الوصول إلى اليوم الـ42 من المرحلة الأولى للاتفاق وأن من المهم أيضا تأكيد وجود التزام لدى الجانبين للانخراط في المحادثات بنوايا حسنة.

 

تحقيق الانسحاب الشامل من كافة أنحاء القطاع والبدء في إعادة الإعمار

وطالب في هذا السياق بالانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية بشكل فوري حسبما نص عليه الاتفاق، مضيفا: "شهدنا في الأسبوعين الماضيين خلال تنفيذ الاتفاق أن هذه هي الوسيلة الأوحد التي من الممكن أن تحقق نتيجة سواء في إعادة الرهائن والإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب في غزة".

وأكد أن هذه الطريقة أثبتت نجاحها رغم الـ15 شهرا الصعبة التي مروا بها خلال المفاوضات للوصول إلى هذه النتيجة، معتبرا أنه سيكون من المحزن جدا أن يتم تعريض مثل هذه العملية للمخاطرة أو للمساومات السياسية وعدم الانخراط في مفاوضات المرحلة الثانية.

لكنه أعرب عن التفاؤل بالوصول لنتائج إيجابية قائلا "نحن دائما متفائلون ونحسن الظن بأن نتوفق في المفاوضات وأن نصل إلى نتائج إيجابية سريعة جدا لإنهاء الحرب بشكل كامل وتحقيق الانسحاب الشامل من كافة أنحاء القطاع والبدء في إعادة إعمار غزة".

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