أسعار أراضي المرحلة العاشرة من "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

كشفت وزارة الإسكان عن تفاصيل وأسعار أراضي المرحلة العاشرة "أراضٍ سكنية" بمشروع بيت الوطن، والتى تطرحها بـ13 مدينة للمصريين العاملين بالخارج.

وكراسة الشروط والمواقع المطروحة للأراضي بالمرحلة العاشرة متاحة على الموقع الإلكتروني للراغبين فى الحجز، على أن تكون الأولوية في الحجز بأسبقية وصول التحويل البنكي ونستعرض أسعار ومساحات قطع الأراضى:

-القاهرة الجديدة 776 قطعة أرض بمساحات 570 – 1046 مترا مربعا بسعر 13350 جنيها للمتر.

– 6 أكتوبر 42 قطعة أرض بمساحات 538 – 1143 مترا بسعر 12240 جنيها

– الشيخ زايد 2 قطعة أرض بمساحات 715 – 825 مترا مربعا بسعر 12435 جنيها.

– العاشر من رمضان 97 قطعة أرض بمساحة 442 – 613 مترا بسعر 10040 جنيها.

- دمياط الجديدة 12 قطعة أرض بمساحة 566 – 767 مترا بسعر 12020 جنيها للمتر.

- السادات 515 قطعة أرض بسماحات 474 – 869 مترا بسعر 6630 جنيها.

– 15 مايو 56 قطعة ارض بسماخات 450 – 578 متر مربع بسعر 11140 جنيها.

- أكتوبر الجديدة 732 مترا بمساحات 399 – 1222 مترا بسعر 7050 جنيها للمتر.

- العبور الجديدة 290 مترا بمساحات 445 – 815 مترا بسعر 7175 جنيهًا

– حدائق العاصمة 215 مترا بمساحات 429 – 931 مترا بسعر 8880 جنيها

– المنيا الجديدة 74 قطعة أرض بمساحات 440 – 710 أمتار بسعر 9145 جنيها

– أسوان الجديدة 12 قطعة أرض بمساحات 692 – 1096 مترا بسعر 4995 جنيها

– قنا الجديدة 151 قطعة أرض بمساحات 794 – 1445 مترا بسعر 3790 جنيها.

وحددت وزارة الإسكان الاشتراطات العقارية للأراضي السكنية لمشروع بيت الوطن وهي كالتالي:

يتم تسليم الأرض لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد بالإعلان عن برنامج تسليم الأراضي وعلى أساسه سيتم بدء تحصيل أقساط ثمن الأرض بعد سداد (۱ مصاريف إدارية + ٠.٥ % مجلس أمناء المدينة (من إجمالي ثمن الأرض وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني وصاحب الشأن أو وكيله وفقًا للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيلًا خاصًا محدد الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص، وإذا لم يتم الاستلام في الموعد المحدد بالفقرة السابقة فإن ذلك يعد عدولًا عن التخصيص وتطبق قواعد إلغاء التخصيص.

وفي حالة إلغاء التخصيص قبل استلام الأرض: يتم خصم مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء (المدينة) من إجمالي ثمن الأرض.

أما في حالة إلغاء التخصيص بعد استلام الأرض: يتم خصم مقابل إشغال للأرض بواقع ٠٫٥٪ من إجمالي ثمن الأرض (سنويا) من تاريخ الإستلام وحتى تاريخ الاسترداد، بالإضافة إلى الخصم الوارد بالبند السابق (۱/۲ ).

ويشترط للتنازل للغير عن قطع الأراضي السكنية المطروحة بالمدن التالية:

أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام) (خاص) ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة فى حالة الموافقة وفقا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها.

أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

- الانتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحة للسكن على الأقل والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى كافة الإلتزامات الواردة بهذه الكراسة.

جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة لآثارها قانونا طالما كانت مرسله على البريد الإلكتروني المدون باستمارة التسجيل على الموقع الإلكتروني للمشروع.

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