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دين ودنيا

كيف يصل الإنسان إلى رضا الله عنه، رمضان عبد المعز يوضح (فيديو)

الشيخ رمضان عبد
الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي

أكد الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، أن رضا الله عن عبده هو أعظم نعمة يمكن أن ينالها الإنسان، وأن هذا الرضا يعد وسامًا عظيمًا كما ذكر في القرآن الكريم في حديثه عن الصحابة رضوان الله عليهم.

رمضان عبد المعز: من أعظم النعم التي يمكن أن ينالها المسلم هي أن يرضى الله عنه

وقال الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين: "من أعظم النعم التي يمكن أن ينالها المسلم هي أن يرضى الله عنه، كما ورد في القرآن: 'لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة'، وهذا دليل على أن رضا الله عن الإنسان هو غاية المؤمنين."

رمضان عبد المعز يوضح كيف نصل لرضا المولى عز وجل

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز: "السؤال المهم هو كيف نصل إلى هذا الرضا؟ هل يكفي أن نكون مشغولين بالطاعات مثل قيام الليل، أو الطواف حول الكعبة، أو زيارة المريض؟ الرضا يحتاج إلى سعي حقيقي في الحياة كلها، مع الاستمرار في الطاعات والدعاء، يجب أن يكون دعاؤنا دائمًا: 'اللهم اجعلنا من أهل الرضا'، لأن هذا هو طريقنا للنجاة."

وأوضح الشيخ عبد المعز أن الرضا من الله لا يأتي إلا من خلال التقوى، فالمتقون هم أهل الرضا، وهم من يتقون الله في جميع أمور حياتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصانا بالتقوى، فالتقوى تكون في كل مكان وفي كل زمان، في المسجد وفي العمل وفي البيت وفي الشارع، بل حتى في امتحانات الحياة، حيث يجب أن يكون المسلم أمينًا ولا يغش أو يتهاون"

وتابع الشيخ رمضان عبد المعز: " سورة آل عمران التي توضح لنا أن ما في الدنيا من زينة ومال ليس إلا متاعًا زائلًا، حيث  يقول الله تعالى: 'زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة... ذلك متاع الحياة الدنيا'،  ولكن الله سبحانه وتعالى يقدم لنا أفضل من ذلك، فيقول: 'قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله'".

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الشيخ رمضان عبد المعز الطواف حول الكعبة القرآن الكريم برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون رضا الله عن عبده

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