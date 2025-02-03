مجلس الشيوخ يناقش مخاطر التسنين على كرة القدم المصرية

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد ابو هشيمة، اقتراح مقدم من النائب طارق عبدالهادي حول ظاهرة "تسنين" الناشئين من لاعبين كرة القدم المشاركين في دوريات فرق الناشئين بالأعمار المختلفة، وما تمثله هذه الظاهرة من خطرًا حقيقيًا على مستقبل الكرة المصرية، وكيفية التصدي لها ومعالجتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والكابتن علاء نبيل، المدير الفني لمنتخبات الناشئين، والدكتور محمد ابو العلا، رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وأعضاء هيئة مكتب لجنة الشباب والرياضة بالمجلس.

واستعرض النائب طارق عبدالهادي، خلال الجلسة ظاهرة التلاعب في أعمار اللاعبين والتي تعد من الظواهر السلبية التي تؤثر بشكل كبير على نتائج المنتخبات الوطنية وتطوير الرياضة بشكل عام، وتؤثر على مستقبل كرة القدم في مصر، واهمية حل هذه المشكلة، وهو ما يتطلب جهودًا مشتركة من الهيئات الرياضية، والأندية، والمجتمع ككل، تجاه تلك الظاهرة.

تطبيق فحوصات طبية وعلمية دقيقة لتحديد عمر اللاعبين

وقدم طارق عبدالهادي خلال الجلسة عدة حلول للحد من هذه الظاهرة منها: تطبيق فحوصات طبية وعلمية دقيقة لتحديد عمر اللاعبين، بما في ذلك استخدام تقنيات مثل الأشعة السينية لتقييم نمو العظام، ووضع معايير موحدة لفحص الأعمار تعتمد على نتائج الأبحاث العلمية والطبية، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم معلومات دقيقة عن جميع اللاعبين، تشمل تاريخ الميلاد، السجل الصحي، والبيانات الشخصية، وتحديث البيانات بشكل دوري لتفادي أي تلاعب.

كما طالب بضرورة فرض عقوبات صارمة على الأندية واللاعبين المتورطين في التلاعب في العمر، بما في ذلك الحرمان من المشاركة في البطولات، وتقديم مكافآت للفرق التي تلتزم بالقوانين وتظهر سلوكًا رياضيا نزيها.

حملات توعية تستهدف الأندية واللاعبين وأولياء الأمور

كما طالب بجانب تنظيم حملات توعية تستهدف الأندية واللاعبين وأولياء الأمور حول مخاطر التلاعب في أعمار اللاعبين وتأثيره السلبي على الرياضة بشكل عام.

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