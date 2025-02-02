وكيل الشباب والرياضة بكفر الشيخ يشهد المقابلات الشخصية لبرنامج "سفراء ضد الفساد"

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، المقابلات الشخصية للنشء المسجلين بمشروع "سفراء ضد الفساد" في موسمه الثامن، لاختيار 30 طليعا وطليعة، بمقر قاعة إعداد التعليم المدنى بديوان عام مديرية الشباب بالمحافظة، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ.

وأشار وكيل شباب كفر الشيخ، اليوم الأحد، إلي أن البرنامج يهدف إلى تأهيل سفراء من النشء نحو نشر القيم المجتمعية الإيجابية لترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ونشر المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد".

مقاومة الفساد في الحياة والوقوف ضد التطرف

واوضح الدكتور عزت محروس،وكيل شباب كفر الشيخ، إن البرنامج يساهم في تمكين النشء من مقاومة الفساد في حياتهم اليومية والوقوف ضد أي فكر تطرفي، وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة للوطن من خلال العمل على تأهيل مجموعة من النشء بمحافظات مصر المختلفة، كسفراء وميسرين، بالإضافة إلى " التعلم عن طريق الأقران" ليصبحوا أداة بناء للوطن وليست وسيلة هدم والوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا بمحافظات مصر.

جاءت المقابلات الشخصية لسفراء ضد الفساد بإشراف جيهان حنفى،رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء،وهاله عثمان، مدير عام البرامج بالإدارة المركزية لتنمية النشء،ومصطفى غريب،وكيل المديرية للشباب، ولبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وأيه حجازى، مدرب مشروع سفراء ضد الفساد، وفريق عمل إدارة تنمية النشء.

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