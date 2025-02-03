لقاء ترامب ونتنياهو.. اجتماع "غريمين" أم "صديقين"؟

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجي، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الثلاثاء المقبل هو لقاء "غريمين" وليس "صديقين".

وأشار فهمي إلى أن نتنياهو يحتاج إلى دعم ترامب داخليًا لتعزيز موقفه السياسي واستمرار الائتلاف الحكومي في إسرائيل، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها مع وزراء حكومته.

وأضاف فهمي، في تغريدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن نتنياهو يسعى إلى التلاعب بالدخول للمرحلة التالية من اتفاق الهدنة في قطاع غزة، مؤكدًا أن إيران لها حساباتها الخاصة، وأن غزة أصبحت أولوية مؤجلة، بينما لم يعد جنوب لبنان يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي. كما أشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يتم انتهاكه يوميًا.

من جهة أخرى، أشار فهمي إلى أن الرئيس ترامب لديه أولوياته الخاصة، وهي أمريكا أولًا، معتبرًا أن إسرائيل كدولة ليست مجالًا لأي مشكلة بين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة. وأكد أن أي حديث عن تهجير سكان غزة هو مجرد إعادة تدوير للأفكار، قائلًا: "نحن أيضًا نستطيع أن نبيع لهم مزيدًا من الأفكار إذا أرادوا".

وفي سياق متصل، ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي أن الرئيس ترامب سيجتمع مع نتنياهو مرتين خلال زيارته لواشنطن؛ الأولى ستكون اجتماع عمل في منتصف النهار، والثانية ستكون عشاءً غير رسمي بحضور زوجتيهما. وجاءت دعوة ترامب لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض في الرابع من فبراير، حيث يُعتبر نتنياهو أول زعيم أجنبي يدعى للبيت الأبيض في الولاية الرئاسية الثانية لترامب.

ويأتي هذا اللقاء في ظل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وسط تساؤلات حول مدى استمرارية هذا الاتفاق وما إذا كان سيتمكن الطرفان من تجاوز الخلافات الداخلية والإقليمية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

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