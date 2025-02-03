تسبب بمصرع شخص دهسا، تجديد حبس نجل عبدالعزيز مخيون ١٥ يوما

قرر قاضي المعارضات بمحكمة أبو حمص الجزئية، تجديد حبس نجل الفنان عبدالعزيز مخيون " صلاح الدين " خمسة عشر يومآ على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجدبد له في المواعيد القانونية، حيث تسبب بمصرع شخص وإصابة آخرين صدمتهم سيارته بالطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة.

حبس ٤ أيام من النيابة مركز أبوحمص

قرر وكيل النائب العام بنيابة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة المستشار أحمد هاني، حبس “صلاح الدين” نجل الفنان عبد العزيز مخيون، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، وذلك لتسببه فى مقتل شخص وإصابة ٢ آخرين في حادث سير على الطريق الزراعي السريع بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

تفاصيل حادث دهس المواطنين

تنشر" فيتو" تفاصيل الحادث الذي وقع على بمدخل قرية القناوية بمركز أبو حمص بالطريق الزراعي السريع اتجاه القاهرة، نتيجة اصطدام السيارة رقم «ب ه‍ و4765» ملاكي، بعدد من المواطنين الذين تصادف وجودهم بمكان الحادث، وكانت السيارة بقيادة صلاح الدين عبد العزيز صالح عبد الرحمن مخيون (٢٢ عامًا - طالب بكلية التجارة) نجل الفنان عبد العزيز مخيون ومقيم بعزبة مخيون بمركز أبو حمص.

أسماء ضحايا حادث دهس

تنشر “فيتو” أسماء ضحايا حادث دهس نجل الفنان عبد العزيز مخيون بسيارته على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق محافظة البحيرة، الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح وكدمات بأنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن مصرع لؤي محمد وصفي يعقوب (٣٣ عامًا) مقيم القناوية بأبو حمص، وإصابة كل من أحمد حامد الطويل وتامر فرحات عبد الصمد ومقيم بأبو حمص، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور العام.

مصرع شخص صدمته سيارة نجل الفنان المشهور

تلقت شرطة النجدة بلاغًا بوقوع حادث سير على الطريق الزراعي السريع داخل نطاق مركز أبو حمص بالانتقال الجهات المختصة والمعاينة تبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين صدمته سيارة وتم التحفظ علي قائدها الذي تبين أنه “صلاح الدين ” نجل الفنان عبد العزيز مخيون أحد الفنانين المشاهير في التمثيل وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة والمصابين إلى مستشفى دمنهور.

التحفظ على سيارته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تم تحرير محضر بالواقعة للعرض المتهم علي النيابة العامة والتحفظ على سيارته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

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