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رياضة

تريزيجيه أساسيا في موقعة الريان القطري والعين الإماراتي بدوري أبطال آسيا

محمود تريزيجيه،فيتو
محمود تريزيجيه،فيتو

أعلن المديران الفنيان لفريقا الريان القطري، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمود تريزيجيه، والعين الإماراتي، تشكيل الفريقين بالمباراة التي ستقام بعد قليل على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتواجد محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لمباراة الريان القطري والعين.

تشكيل الريان القطري 

تشكيل العين الإماراتي 


ويحتل العين الإماراتي، حامل لقب البطولة، مركزًا متأخرًا في المجموعة، حيث يتواجد في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد نقطتين فقط.


بينما يحتل الريان القطري المركز السابع برصيد 5 نقاط، ويطمح في تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل للدور التالي.


تأتي هذه المباراة في ظل ظروف صعبة يمر بها العين الإماراتي، حيث يعاني الفريق من تراجع في المستوى والنتائج هذا الموسم.


كما يعاني العين من تراجع في ترتيبه في الدوري الإماراتي، حيث يحتل المركز الرابع بفارق كبير عن المتصدر.


أما الريان القطري، فيسعى إلى استغلال هذه الفرصة لتحقيق الفوز والعودة إلى قطر بالنقاط الثلاث.


وسيقود النجم المصري محمود تريزيجيه خط هجوم الريان في هذه المباراة الحاسمة، حيث يعول عليه الفريق كثيرًا في تحقيق الفوز.

 

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