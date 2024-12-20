الجمعة 20 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية عالميا

بطاريات السيارات
بطاريات السيارات الكهربائية

تمكنت الصين من تلبية احتياجات 92% من إجمالي الطلب العالمي والذي بلغ 1.2 تيرا واط ساعة لقطاعات السيارات الكهربائية، مما ترتب عليه تحقيق التخزين الثابت في عام 2024، وتراجع أسعار البطاريات.

وأشارت العديد من التقارير إلى انخفاض تكلفة حزمة بطارية السيارة الكهربائية بنسبة 20٪؜ في عام 2024، إلى 115 دولارًا لكل كيلووات ساعة، هذه هي نتيجة أحدث استطلاع سنوي لأسعار البطاريات أجرته BloombergNEF، ولقد قامت بتحليل 343 نقطة بيانات من المركبات الكهربائية والحافلات والمركبات التجارية لتحديد أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017.

وأصبحت حزم البطاريات رخيصة أخيرًا بما يكفي بحيث يمكن بناء وبيع مركبة كهربائية بنفس سعر سيارة تعمل بالغاز مماثلة، في عام 2010، وهو العام الأول الذي تتبع فيه BloombergNEF بيانات التسعير، كان السعر لكل كيلوواط ساعة أقرب إلى 1,300 دولار، وكان السعر ينخفض ​​بشكل مطرد نسبيًا، باستثناء القضايا والزيادات المرتبطة بالجائحة.

تنافسية السيارات الكهربائية ستصبح أكبر قريبًا
وتتوقع BNEF أن ينخفض ​​سعر البطاريات إلى 69 دولارًا لكل كيلووات ساعة، وهو أمر جيد لمشتري الطرازات الكهربائية، الذين قد يجدون أن الطرازات الكهربائية أرخص بكثير من نظيراتها من محركات الاحتراق الداخلي. 

وبالطبع، يشير التقرير إلى حدوث تغييرات حكومية في جميع أنحاء العالم، وقد تؤثر سلبًا على الأسعار، وقد تعني التغييرات انخفاض إنتاج البطاريات الزائدة وارتفاع الأسعار، وقد يعني ذلك أيضًا فرض تعريفات جمركية تتسبب في ارتفاع الأسعار.

وخفضت الحكومات في أوروبا مؤخرًا حوافز السيارات الكهربائية وتطلعت إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتفويضات السيارات الكهربائية، وتضغط شركات صناعة السيارات هناك لتخفيف التفويضات أو حتى إزالتها.

فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات السيارات الكهربائية

وهدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمواصلة فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات السيارات الكهربائية وبطارياتها والمكونات التي تدخل في تركيبها، كل هذه العوامل قد تثقل كاهل أسعار بطاريات السيارات الكهربائية على مدى السنوات القادمة.

قال محمد ريان، خبير السيارات، إن السيارات الكهربائية تشكل خطرًا كبيرًا على صاحبها، في حالة إهمال مواعيد الصيانة المخصصة للبطارية، لذا لا بد من إجراء الفحوصات المستمرة وفق دولة المنشأ.

السيارات الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض 

وأوضح ريان، أن السيارة الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض، بسبب البطارية لأنه في حالة عدم إجراء صيانة دقيقه للبطارية من قبل المهندسين المتخصصين يتسبب في انفجارها، عند تشغيلها وبدون سابق إنذار لأن المتحكم فيها بطارية، وحدث ذلك في الأردن وأمريكا وغيرها من دول، لافتًا إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في السوق المصرية أصبحت عالية من سيارات البنزين وغيرها.

وتابع خبير السيارات، حديثه، أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة موتور وزيت، تقتصر صيانتها علي البطارية، على عكس سيارات الوقود، مؤكدًا أن صيانة السيارات الكهربائية مرعبة قائلًا: “إنه في حالة تلف البطارية تحتاج إلى 60% من سعر السيارة لإجراء صيانة على البطاريات مما يجعل البعض مترددًا حول اقتنائها”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البطاريات أسعار بطاريات السيارات الإحتراق الداخلي السيارات الكهرباء السيارة الكهربائية بطارية السيارة الكهربائية بطاريات السيارات الكهربائية
ads

الأكثر قراءة

اترفع عليه سلاح ناري، مشاجرة بين لاعب بالأهلي ورجلي أعمال بالعجوزة

بعد ظهور مطلوب أمنيا معه في صورة، الجولاني يوجه رسالة إلى مصر

القبض على صاحبي مصنع بتهمة الاعتداء على لاعب بالنادي الأهلي بسلاح ناري

وزيرة التنمية المحلية تعلن تعيين 84 رئيس حي ومركز ومدينة في 24 محافظة

أول صورة لمنفذ حادث الدهس في شرق ألمانيا

وفاة صيدلي بأزمة قلبية بعد ساعات قليلة من رحيل صيدلانية بالشرقية

الصلح خير، إخلاء سبيل المتهمين بتهديد لاعب بالنادي الأهلي بعد تنازله عن المحضر

خلال عودته من مصر، أردوغان يكشف عن سعادته بأمر يخص الجولاني

منوعات

المزيد

لحظة القبض على منفذ هجوم الدهس في ألمانيا (فيديو)

لأول مرة، اكتشاف نجم مزدوج بالقرب من الثقب الأسود بمركز مجرة ​​درب التبانة

إعصار تشيدو يتسبب في أضرار كارثية في مايوت الفرنسية

ماليزيا تستأنف البحث عن طائرة ركاب مفقودة منذ 10 سنوات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

سعر السكر بالسوق المحلية اليوم الجمعة 20 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

الإمارات تتصدر..القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة بخليجي 26 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحاديث الرسول عن فضل الأذكار وأهمية الدعاء

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (5 – 5)

تفسير رؤية الدعاء تحت المطر في المنام وعلاقتها بتحقيق الأمنيات وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية