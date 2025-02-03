دوري أبطال آسيا، العين يتقدم على الريان بهدف في الشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة العين الإماراتي أمام الريان القطري بتقدم العين الإماراتي بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب طحنون بن زايد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

أحرز هدف التقدم للعين الإماراتي اللاعب أليخاندرو روميرو كاكو في الدقيقة 42' من اللقاء

أعلن الجهاز الفنى لفريق الريان القطري تشكيل الفريق الرسمي استعدادا لمواجهة العين الإماراتي بملعب "هزاع بن زايد" ضمن منافسات الجولة السابعة وقبل الأخيرة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أسيا للنخبة.

تشكيل الريان أمام العين

تواجد المصري محمود تريزيجيه ضمن التشكيل الرسمي لفريق الريان فى المباراة.

تشكيل العين أمام الريان





ويحتاج العين الإماراتي لتحقيق الفوز على الريان القطري في مباراة اليوم وإلا سيودع منافسات البطولة رسميًا، حيث يحتل العين "حامل اللقب" المركز الـ 11 وقبل الأخير برصيد نقطتين، أما الريان صاحب المركز السابع برصيد 5 نقاط، فيسعى للعودة إلى قطر حاملًا النقاط الثلاث، لمواصلة المنافسة على التأهل للدور المقبل.

ووفقًا للنظام الجديد في بطولة دوري أبطال آسيا، تتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل دوري إلى الدور ثمن النهائي الذي يُلعَب ذهابًا وإيابًا خلال شهر مارس المقبل وبنظام موجه، بحيث يلتقي صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الثامن، والثاني مع السابع، والثالث مع السادس، والرابع مع الخامس، لتبلغ الفرق الثمانية الفائزة الدور ربع النهائي.

ويقدم العين الإماراتي موسمًا متواضعًا بعدما خسر أمام الأهلي المصري بثلاثية نظيفة في بطولة كأس القارات الثلاث التابعة للأتحاد الدولي لكرة القدم، كما يملك نقطتين فقط بعد مرور 6 جولات من مرحلة دوري منطقة الغرب الآسيوي.

كما ابتعد كثيرا عن المنافسة على قمة ترتيب الدوري الإماراتي بالتواجد في المركز الرابع برصيد 23 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الشارقة المتصدر.

ولا يختلف وضع الريان، الذي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 18 نقطة من 14 مباراة، وبفارق 14 نقطة عن الدحيل صاحب الصدارة.

ومن المنتظر أن يركز ارتور جورج المدير الفني لنادي الريان على اللعب بتوازنٍ بين الهجوم والدفاع، مع الاعتماد على محمود تريزيجيه وهداف الفريق روجر جيديس لقيادة الخط الأمامي، في محاولةٍ لاختراق دفاع العين واستغلال الفرص المتاحة، وطالب لاعبيه بالحسم من أجل التقدّم في البطولة.

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