حرس الحدود يفوز على الجونة بهدف في الدوري الممتاز

فاز فريق حرس الحدود على نظيره الجونة بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم بينهما في الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة.

وسجل هدف الفوز لفريق حرس الحدود اللاعب عبده جودة في الدقيقة 4+45.

تشكيل الجونة أمام حرس الحدود

وجاء تشكيل الجونة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد علاء

الدفاع: أحمد مجدي - أحمد شوشة - أحمد العش - علي الزاهدي

الوسط: عبد الجواد محمد - بلال السيد - أحمد رضا

الهجوم: أكيم فافور - أرنو راندريانتيناينا - أوجو صامويل

ترتيب الجونة وحرس الحدود في الدوري

وبتلك النتيجة يحتل فريق الجونة المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط، فيما يتقدم حرس الحدود للمركز الـ7 برصيد 15 نقطة.

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