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رياضة

محمود بسيوني حكما لمباراة الجونة وتيم إف سي في كأس مصر

الحكم محمود بسيوني
الحكم محمود بسيوني

كأس مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراة غد الإثنين بين الجونة وتيم إف سي، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.. على النحو التالي:

حكام مباراة الجونة ضد تيم إف سي

أعلن اتحاد الكرة مواعيد مباريات دور الـ 16 لكأس مصر والتي تنطلق يوم 16 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك مع مودرن سبورت يوم 7 مارس المقبل.

على أن تبدأ المباريات بلقاء إنبي والإسماعيلي يوم 16 يناير الجاري.

الزمالك يتخطى أبو قير للأسمدة

فيما فاز الزمالك على نظيره أبو قير للأسمدة بنتيجة 0/2، في المباراة التي جرت على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس، في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

أحرز هدف الزمالك أحمد مصطفى زيزو من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بالحائط البشري لتغير اتجاهها وتسكن شباك فريق أبو قير لتصبح النتيجة 1 / 0، وفي الشوط الثاني أضاف مصطفى شلبي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

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