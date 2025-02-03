عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، اجتماعا تحضيريا للتنسيق حول إطلاق قوافل المساعدات لأبناء غزة، في إطار خطة الدولة لدعم الأشقاء هناك، ومن منطلق دورها الإنساني والتاريخي، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة.

محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا تنسيقيا لإطلاق قافلة إغاثة عاجلة لغزة

وذلك في إطار الدعم المصري المتواصل لـ الشعب الفلسطيني، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

عمليات جمع المساعدات يتم تنظيمها عبر الجمعيات الأهلية

واستمع محافظ الدقهلية إلى الحضور من الجهات المعنية والمشاركة، ومدى جاهزيتها وقدرتها على تجميع المساعدات وتجهيزها وتعبئتها، وأكد أن عمليات جمع المساعدات، يتم تنظيمها عبر الجمعيات الأهلية، والجمعيات الشرعية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر وجمعية رسالة ومؤسسة حياة كريمة.

تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت

وأكد اللواء "مرزوق"على أهمية تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت، وأشار إلى أهمية دور المجتمع المدني، في التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم والإعانات العاجلة، وأثنى على دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمؤسسات في العمل التطوعي، مشيدًا بروح التضامن التي تميز أبناء الدقهلية.

لدينا مخزون استراتيجي يكفي احتياجاتنا ويفيض

وأكد محافظ الدقهلية على أن مصر الكبيرة بشعبها وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدينا مخزون استراتيجي يكفي احتياجاتنا ويفيض، وأن مصر دائما سباقة في المبادرات وتقديم الدعم اللازم لأشقائها.

حضر الاجتماع عدد ا من مديري المديريات المعنية ورؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات، إلى جانب مسئولي جمعية الهلال الأحمر، ومنسق حياة كريمة وجمعية رسالة، وممثلي الجمعيات الأهلية.

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