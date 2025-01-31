أشرف زكي: آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يحصل على حقوقه وندعم الموقف المصري الرسمي

قال الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الشعب المصري جاءوا إلى معبر رفح بالآلاف لتوصيل رسالة للعالم برفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، نعم لحل الدولتين، آن الأوان للشعب الفلسطيني أن يحصل على حقه، ويتحقق السلام الشامل والعادل.



رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأكد خلال تصريحات لقناة «بي بي سي إكسترا نيوز» من أمام معبر رفح، نؤيد قرارات الرئيس وندعمها ونثمن بيان وزارة الخارجية، بشأن موقف مصر من القضية الفلسطينية.

وفد شعبي لمعبر رفح

وتوجه وفد يضم عددا كبيرا من قيادات الأحزاب المصرية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى معبر رفح، في ساعات مبكرة من صباح اليوم، لدعم أهل غزة ورفض تهجير الفلسطينيين ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له، أن موقف مصر تاريخي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، و"لا يمكن أبدا التنازل بأي شكل كان عن الثوابت المصرية والأسس الجوهرية التي يقوم عليها الموقف المصري"، والمتمثلة في إنشاء الدولة الفلسطينية والحفاظ على مقومات تلك الدولة وبالأخص شعبها وإقليمها.

رئيس الجمهورية: الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى

وشدد السيسي في كلمته على أن "الظلم التاريخي للفلسطينيين وتهجيرهم سابقًا لن يتكرر مرة أخرى"، مؤكدًا أن "تهجير الفلسطينيين ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".

وأكد الرئيس السيسي، أن هذا “موقف أمة ولا يتعلق بوجوده أو رحيله عن منصبه، وحذر من أن مخططات تهجير الفلسطينيين، تهدد الأمن القومي المصري وأمن المنطقة برمتها، مشددًا على أن مصر لن تتساهل في تهديد أمنها”.

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