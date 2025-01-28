الثلاثاء 28 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 للترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالغربية 2025 للترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية 2025  الترم الأول، يترقب طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الغربية وأولياء أمورهم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

وكيل تعليم الغربية: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدقة لتحقيق مصلحة الطلاب

حريق هائل يلتهم شقة سكنية في طنطا بالغربية

نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2025 

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بـ محافظة الغربية عن نتيجة الشهادة الاعدادية في الغربية 2025  الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.
نتيجة الشهادة الإعدادية في الغربية 2025  الترم الاول

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة الغربية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني اليوم الخميس الخميس 23يناير 2025 باختبار مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

 

استقبال 98 ألف طالب وطالبة
 

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم ناصر حسن قد أعلن أن لجان امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 إسقبلت 98 ألف طالب وطالبة، حيث تم تخصيص 418 لجنة للشهادة الإعدادية العامة لاستقبال 93,240 طالبًا وطالبة، بالإضافة إلى 35 لجنة للشهادة الإعدادية المهنية التي ستستقبل 4,586 طالبًا وطالبة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

وكيل تعليم الغربية: تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بدقة لتحقيق مصلحة الطلاب

انقلاب سيارة «تريلا» أعلي طريق طنطا - المحلة وتوقف حركة المرور (فيديو)

أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم ميكروباص ونصف نقل بطريق "طنطا - قطور"

السيطرة على حريق بأرض زراعية فى مدينة السنطة بالغربية (صور)
ads

الأكثر قراءة

الحكومة تعلن موعد تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أخفتها إثيوبيا فظهرت على السطح، خبير يكشف سر انتشار اللون الأسود بجسم سد النهضة

إخماد حريق نشب داخل مول شهير في مدينة نصر

بالخطوات، طريقة استخدام نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek

نتيجه الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع محافظات مصر

الشعب بيغرق، هجوم برلماني على الحكومة بسبب القروض

القوات المسلحة تنقذ 24 سائحا تعطل بهم بالون طائر بالأقصر

أول تعليق من مفتي الجمهورية على قرار إضافة التربية الدينية للمجموع

منوعات

المزيد

دراسة: الصدمات النفسية في الطفولة قد تترك آثارا في جينات الحيوانات المنوية

تفكك كواكب خارج المجموعة الشمسية في ظاهرة نادرة

بملابس الهانبوك، المركز الكوري ينظم فعاليات أهلا كوريا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر

موقف بطولي لأم سورية فقدت حياتها من أجل إنقاذ رضيعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

وظائف جديدة بوزارة الأوقاف، التفاصيل والشروط ورابط التقديم

أحدث أسعار القصدير اليوم الثلاثاء

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار النحاس في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

أحزاب سياسية ونقابات ترفض مخطط تهجير أهالى غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يستلهم العبر من معجزة الإسراء والمعراج في ندوة علمية مخصصة للمرأة

تفسير حلم حلق الرأس في المنام وعلاقته بأداء فريضة الحج

المرأة ذات التجارب الزوجية المتعددة مع من تكون في الآخرة ؟

المزيد
الجريدة الرسمية