ثكنات عسكرية وصوامع غلال، تل الأبقعين بالبحيرة بوابة رمسيس الثاني لحماية مصر (صور)

تعد منطقة تل الأبقعين الأثرية بمحافظة البحيرة من أهم الاكتشافات الأثرية في الآونة الأخيرة، حيث أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية في السابق عن اكتشاف منطقة تل الأبقعين الأثرية التي تحمل معها دلائل على حضارات قديمة في مصر، حيث تم العثور على عدة ثكنات عسكرية تحوي مجوعة من صوامع الغلال كان يستخدمها المصريين القدماء لصد الهجمات الليبية.

اكتشاف أوان فخارية وسيف من البرونز في منطقة تل الأبقعين بمحافظة البحيرة

وتم اكتشاف منطقة تل الأبقعين الأثرية والتي تحتوي على مجموعة من الآثار التي تعود إلى العصور الفرعونية القديمة وتحديدًا عصر الملك رمسيس الثاني وتم العثور على مجموعة من القطع الأثرية التي تشمل لقى اثرية وأدوات شخصية للجنود وسيف من البرونز للملك رمسيس الثاني وأدوات الصيد والزينة والنظافة الشخصية مثل مراود التكحيل من العاج وخرزات وجعارين من العقيق الأحمر والقيشاني، وتمائم الحماية.

منطقة آثار تل الأبقعين بمحافظة البحيرة، فيتو

منطقة آثار تل الأبقعين بمحافظة البحيرة، فيتو

بالإضافة إلى جعران آخر يحمل على قاعدته المعبود "بتاح" من الشست ونصف خاتم من البرونز وعقدين من القيشاني والعقيق لزهرة الرومان وكتلتين من الحجر الجيري أحدهما عليها كتابة هيروغليفية لألقاب الملك رمسيس الثاني، والأخرى لأحد الموظفين ويدعى باي، وجعران من القيشاني مزين بنقش "آمون - سيد السماء" ويعلو اسمه زهرة اللوتس.



رمسيس الثاني يبني ثكنات عسكرية لحماية حدود مصر القديمة من الهجمات الليبية

وقام الملك رمسيس الثاني ببناء قلعة عسكرية تتكون من وحدتين معماريتين وبينهم خط فاصل وتستخدم في تخزين الطعام بالاضافة إلى أفران لتحميص الغلال وتخزينها وثلاث آبار تستخدم في تخزين المياه وذلك بهدف تخزين المؤن للجنود لفترات طويلة لصد الهجمات الليبية في ذلك الوقت.

منطقة آثار تل الأبقعين بمحافظة البحيرة، فيتو

تضمنت الاكتشافات الأثرية تماثيل تمثل آلهة مصرية قديمة، بالإضافة إلى أدوات منزلية وأوانٍ من الفخار كانت تستخدم في تحميص الغلال كما تم العثور على بقايا لمباني قديمة يمكن أن تشير إلى وجود عدة ثكنات عسكرية أو مركز إداري قديم بالاضافة إلى وجودة بقا الأسماك والحيوانات ووجود عدد من حبوب الغلال في حالة كربونية.



تقسيم القلعة العسكرية من الداخل

كما وجدت صوامع الغلال داخل الحصن العسكري على هيئة خلية النحل داخل الوحدتين المعماريتين، وهذا التصميم الشائع وقتها، وتحتوي إحداهما تحتوي على 12 دائرة والأخرى تحتوي على 10 دوائر وخط فاصل حتى يستطيع العمال والجنود الدخول إلى الصوامع وسكبها وتحميصها.

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