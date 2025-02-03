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أخبار مصر

وزير الآثار يشارك في احتفالية إعلان مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية

شريف فتحي وزير السياحة
شريف فتحي وزير السياحة والآثار
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شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في احتفالية إعلان مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، والتي افتتحها رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

إعلان مدينة بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025

وحضر الاحتفالية كل من الدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، وعدد من الوزراء العراقيين والدكتور بندر فهد آل فهيد رئيس المنظمة العربية للسياحة، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير أحمد سمير سفير مصر بالعراق، والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة السياحة والنقل بجامعة الدول العربية، وعدد من السادة سفراء الدول العربية والأجنبية بالعراق والمستشارين.

وأشاد شريف فتحي بدور بغداد الحضاري في مسيرة الحضارة العربية والإسلامية، معربًا عن سعادته بحضور هذه الفعالية المهمة ومشاركة العراق في هذا الإنجاز المتمثل في اختيار بغداد عاصمة للسياحة العربية لعام 2025، متمنيًا للعراق المزيد من الخير والسلام والازدهار.

الإرث التاريخي والحضاري للعراق

كما زار وزير السياحة والآثار متحف العراق القومي بصحبة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي حيث استمع إلى شرح مفصل عن مقتنياته لاسيما تلك التي تم استردادها مؤخرًا، وتعرف على الإرث التاريخي والحضاري للعراق.

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