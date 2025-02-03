الإثنين 03 فبراير 2025
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حوادث

حبس 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار في الدرب الأحمر

التنقيب عن الاثار،
التنقيب عن الاثار، فيتو

قررت النيابة العامة، حبس 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بمنطقة الدرب الأحمر.

وطالب النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم، ووجهت لهم تهمة التنقيب عن الآثار بالمخالفة لأحكام القانون.

 

ونجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 5 أشخاص بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (أدوات الحفر والتنقيب) وعُثر بداخل العقار المُشار إليه على (حفرة بقطر 2 متر وعمق 7 متر) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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