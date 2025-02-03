بالأسماء، اختناق 7 موظفين داخل مصعد كهربائي في الوادي الجديد

أصيب 7 موظفين بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد داخل مصعد كهربائي بالعاصمة الإدارية بمدينة الخارجة.

اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا من ادارة النجدة يفيد إصابة 7 أشخاص باختناق من العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بالخارجة أثناء استقلالهم أحد المصاعد الكهربائية، وهم تيسير علي أحمد 54 عاما، زينب زين محمد 47 عاما، فاطمة عبد المجيد عبد الوهاب 48، هالة محمد حسن زناتي 54، ثناء عبد المنعم محمد 46، انتصار سعد محمد 45، سحر ابراهيم محمد 45 عاما وجميعهم موظفون من الخارجة.



وجرى الدفع بسيارات الإسعاف الى مستشفى الخارجة التخصصي وتقديم الرعاية الطبية للموظفين فيما تحسنت حالتهم الصحية وخرجوا جميعهم من المستشفى.

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