ندوة عن "النظام الانتخابى فى ضوء الدستور" بالوادي الجديد
عقد مركز النيل للإعلام بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، ندوة حول النظام الانتخابى فى ضوء الدستور بقاعة المركز، والتى شارك فيها جمهور متنوع من الموظفين والموظفات بقطاع التربية والتعليم والقطاعات المختلفة شباب من مكلفات الخدمة العامة وأعضاء الاتحادات الطلابية بالجامعة وكلية البنات الأزهرية ورؤساء القرى وأعضاء منظمات المجتمع المدنى، وتحدث فى الندوة طارق توفيق حجاج المحامى بالنقض والإدارية العليا.
وافتتحت اللقاء دعاء سعد مدير مركز النيل للإعلام بالوادي الجديد موضحة الهدف من الندوة والمتمثل فى أهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية لمصلحة الوطن فى ظل التحديات والأوضاع الراهنة، مؤكدة على أن هذه المرحلة تتطلب الحشد الجماهيرى وتكاتف المواطنين المصريين لتحقيق الاستقرار والتماسك المجتمعى أمام المجتمع العربي والغربي.
وفى ذات السياق أوضح طارق حجاج تاريخ الانتخابات الرئاسية فى مصر خلال الفترات السابقة والفترات الانتقالية التى تعرضت لها مصر، مؤكدًا على أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية هذه الفترة لها طابع خاص ومن الواجب الوطنى أن يشارك جموع المواطنين فيها.
وأوضح حجاج، اختصاصات رئيس الجمهورية وآليات اختياره كما شرح النظام الانتخابى وآليات تطبيقه، موضحا الفرق بين الانتخاب التعددى والاستفتاء وأشار أيضا إلى عملية مراقبة الانتخابات مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدني فى العملية الانتخابية.
كما أوضح طريقه الإدلاء بالصوت وأسباب بطلانه كما دارت المناقشات حول موارد وسقف تمويل الدعاية الانتخابية وماهو دور منظمات المجتمع المدني فى العملية الانتخابية وأدار اللقاء جريس شنودة الإعلامى بمركز النيل للإعلام.
يذكر أن قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان أطلق في وقت سابق حملة تثقيفية لدعم المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية تحت شعار صوتك مستقبلك.. انزل وشارك.
أعلن ذلك الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي خلال اجتماعه بقيادات القطاع ومديرى مراكز الإعلام بمختلف المحافظات، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات والتصويت مكفول بالدستور والقانون، إعمالًا لما نص عليه الدستور المصري في المادة 87 بأن "مشاركة المواطن في الحياة العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح"، وتأكيدًا على أهمية ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمرشحين.
وأوضح رئيس قطاع الإعلام الداخلى أن الحملة تتضمن تنظيم أكثر من ألف فاعلية وتستهدف أكثر من مليون ناخب، ومن بين تلك الفعاليات ندوات تثقيفية ومؤتمرات شعبية وجماهيرية وحلقات نقاشية وبحثية وجلسات استماع بالإضافة إلى العديد من البرامج التدريبية للفئات الأكثر تأثيرا في حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، كما ستجوب الحملة المدن والقرى والنجوع للوصول الى جميع شرائح المجتمع بالتنسيق والتعاون مع كافة أجهزة الدولة بالمحافظات ومنظمات المجتمع المدنى وأجهزة الإعلام الجماهيرية.
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