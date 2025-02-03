الإثنين 03 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

إقبال متوسط على معرض الكتاب في الساعات الأولى من يومه الـ 12 (صور)

جمهور معرض الكتاب،
جمهور معرض الكتاب، فيتو

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، إقبالا متوسطا في الساعات الأولى من يومه الثاني عشر، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

جمهور معرض الكتاب 

وسيطرت الأسر والعائلات على مشهد الحضور في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، كما شهد أيضا المعرض زيارة عدد من الرحلات الجماعية. 

معرض الكتاب 2025

وتقام فعاليات الدورة السادسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 23 يناير الجاري وحتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل سلطنة عمان ضيف شرف الدورة السادسة والخمسين من المعرض، كما اختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض الدكتور أحمد مستجير العالم والمفكر الكبير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، فيما تحل الكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لكتاب الطفل.

مواعيد معرض الكتاب 2025

ويستقبل المعرض زواره يوميًّا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

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