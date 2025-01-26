محافظ دمياط يناقش آليات تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية في توفير السلع بأسعار مناسبة

ناقش أيمن الشهابى محافظ دمياط، آليات تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتعزيزها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، حيث جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم مع المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والأستاذ أسامة مصيلحى رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكي بدمياط.

محافظ دمياط يؤكد علي توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة

و استهل " محافظ دمياط " اللقاء بالتأكيد على أهمية دور الجمعيات الاستهلاكية فى تنفيذ خطة الدولة واستراتجيتها نحو توفير السلع بجودة عالية وبأسعار بأقل من مثيلاتها بالأسواق بكافة المناطق للتخفيف عن كاهلهم.

محافظ دمياط يبحث آليات تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية وتعزيزها لتوفير السلع الأساسية للمواطنين

وبحث " المحافظ " سُبل تحقيق الاستفادة القصوى من الجمعيات الاستهلاكية القائمة من خلال التنسيق مع الجهات الوطنية لتعزيزها بالمواد الغذائية الأساسية، وكذلك إقامة جمعيات جديدة تغطية المناطق الغير مخدومة بتلك الخدمات للوصول إلى جميع المواطنين بكافة المناطق.

محافظ دمياط يناقش مع رئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى

وناقش " الدكتور أيمن الشهابى " الموقف الخاص بالجمعيات الفئوية والتحديات التى تواجه تلك المنظومة، حيث أكد " محافظ دمياط " على التنسيق التام لوضع حلول لكافة التحديات والمعوقات، ووجه باعداد وضع رؤية محددة للجمعيات الاستهلاكية البالغ عددها ٢٢ جمعية بالمحافظة، للعمل فى اطارها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا الى أن المحافظة تهتم اهتمام بالغ بهذا الملف لارتباطه الوثيق بالمواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع بأسعار مناسبة، حيث لفت إلى أن المحافظة بدأت بالفعل فى إتخاذ خطوات عديدة بهذا الملف بالتنسيق مع الجهات المعنية

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