الأحد 02 فبراير 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يلتقي العاملين المرشحين للعمل في موسم الحج 2025

وزير العمل يلتقى
وزير العمل يلتقى العاملين المُرشحين للعمل في موسم الحج
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التقى محمد جبران وزير العمل، اليوم الأحد، مع عدد من العمالة المصرية الموسمية، المُرشحين للعمل كعمال في موسم الحج خلال العام 2025، من خلال بعض شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

 

وبحسب بيان، تواجد الوزير وسط العمال، داخل مقر "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة" التابعة لوزارة العمل، والتي تقوم بتقديم خدمات توعوية للعِمالة المُرشحة للعمل بالخارج، لضمان الحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم ورعاية مصالحهم عن طريق تقديم خدمات التدريب والتوجيه والإرشـاد.

 

مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة

 

واستمع "الوزير" من العمال الى استفساراتهم،ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم،ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة،أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت،حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة".

 

شركات إلحاق العمالة بالخارج

 

 وقال الوزير أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، أو العِمالة المُخالفة التى لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات الرسمية، وأكد الوزير على أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"،موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة،حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.

ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة،ومراقبة وإنهاء كافة إجراءات تعاقد السفر، واستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالي،كما أشادوا بـ"وحدة توجيه ما قبل المُغادرة"، ودورها في توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.

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