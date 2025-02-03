تسبب متلازمة كوشينج وتضخم الأطراف، مضاعفات وأعراض فرط نشاط الغدة النخامية

يحدث فرط نشاط الغدة النخامية بسبب الأورام غير السرطانية (الحميدة) حيث تؤدي لفرز الغدة الكثير من الهرمونات التي تتحكم في النمو والتكاثر والتمثيل الغذائي، وتتسبب التغيرات الهرمونية في مجموعة من الاضطرابات المختلفة، من تضخم الغدة النخامية عند الأطفال إلى فرط نشاط الغدة الدرقية عند البالغين.

ما هو فرط نشاط الغدة النخامية؟

عندما تكون الغدة النخامية نشطة بشكل مفرط، فإنها تطلق كميات زائدة من أنواع معينة من هرمونات الغدة النخامية في مجرى الدم، وعادةً ما يكون الورم غير السرطاني (الحميد) في الغدة، والذي يُسمى ورم الغدة النخامية، هو سبب هذه الحالة، يمكن أن يسبب فرط نشاط الغدة النخامية مجموعة متنوعة من الاضطرابات التي تؤثر على النمو والتمثيل الغذائي والتكاثر وغيرها من وظائف الجسم الحيوية.

ما هي اضطرابات الغدة النخامية المرتبطة بفرط نشاط الغدة النخامية؟

هناك عدد من اضطرابات الغدة الكظرية التي يمكن أن تتطور نتيجة لفرط نشاط الغدة النخامية:

متلازمة كوشينج (فرط إفراز الكورتيزول): إذا كانت الغدة النخامية تفرز الكثير من هرمون قشر الكظر (ACTH)، فقد تفرز الغدد الكظرية الكثير من الكورتيزول، بالإضافة إلى كونه "هرمون التوتر"، يدير الكورتيزول عملية التمثيل الغذائي للبروتينات والدهون والكربوهيدرات، كما يشارك في الاستجابات الالتهابية والمناعية للجسم.

تضخم الأطراف: هذا الاضطراب هو حالة نادرة ولكنها خطيرة تحدث عندما يفرز الجسم مستويات عالية من هرمون النمو (GH) في مجرى الدم، مما يؤدي إلى نمو العظام والأنسجة بطرق غير طبيعية.

فرط نشاط الغدة الدرقية: إذا تسبب ورم الغدة النخامية (الورم الغدي) في الإفراط في إنتاج هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) (وهو نادر جدًا)، تصبح الغدة الدرقية مفرطة النشاط، وتسمى هذه الحالة أيضًا الغدة الدرقية المفرطة النشاط ويمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي وإيقاع ضربات القلب والقلق.

قصور الغدة الدرقية: إذا تسبب ورم الغدة النخامية في جعل الغدة النخامية تفرز كمية قليلة جدًا من هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH)، فقد تصبح الغدة الدرقية غير نشطة. قصور الغدة الدرقية الناجم عن ورم غير سرطاني (حميد) في الغدة النخامية نادر، ولكنه قد يحدث.

ورم برولاكتين: قد يتسبب الورم الحميد في الغدة النخامية المعروف باسم ورم برولاكتين في إفراز الغدة لكمية كبيرة من البرولاكتين، ويمكن أن تؤدي المستويات العالية من البرولاكتين إلى تعطيل الوظيفة الإنجابية الطبيعية عن طريق التدخل في الهرمونات التي تنتجها الخصيتان أو المبايض.

أعراض فرط نشاط الغدة النخامية

الاضطرابات المرتبطة بفرط نشاط الغدة النخامية لها أعراض مختلفة.

متلازمة كوشينج (فرط إفراز الكورتيزول)

الكورتيزول ضروري للحفاظ على ضغط الدم ومستويات السكر في الدم متوازنة وأيضًا للمساعدة في تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة، من بين أدوار مهمة أخرى، ولكن الإفراط في أي شيء جيد قد يكون سيئًا، وهذا هو الحال مع الكميات الوفيرة من الكورتيزول التي يفرزها الجسم عندما يعاني الشخص من متلازمة كوشينج.

قد تشمل أعراض متلازمة كوشينج:

تراكم الدهون في الجزء العلوي من الجسم.

الشعر الزائد في الوجه عند الأشخاص الذين تم تصنيفهم على أنهم إناث عند الولادة.

علامات تمدد وردية أو أرجوانية على البطن.

الميل إلى الكدمات بسهولة.

قد تصبح العظام هشة وتميل إلى الكسر بسهولة أكبر.

ضخامة الأطراف

وتحدث ضخامة الأطراف عندما ينتج الجسم هرمون النمو أكثر مما يحتاج إليه. يسبب هرمون النمو الزائد نموًا غير طبيعي وتغيرات أخرى، ويمكن أن يسبب ضخامة الأطراف:

تضخم اليدين والقدمين.

تغير في بنية الوجه: قد يبرز الفك والحاجب وقد يكبر الأنف واللسان والشفتين. أو قد يلاحظ المريض تغيرات في تباعد الأسنان.

جلد سميك وخشن وزيتي.

عدم انتظام الدورة الشهرية عند الأشخاص الذين تم تصنيفهم كإناث عند الولادة.

زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكري والنوبات القلبية وأنواع معينة من السرطان.

في الأطفال والمراهقين، يمكن أن تؤدي المستويات المفرطة من هرمون النمو إلى حالة تسمى ضخامة الجسم. قد يكون لدى الأطفال المصابين بهذه الحالة أذرع وأرجل طويلة بشكل غير عادي وقد ينمو طولهم إلى ارتفاعات تتراوح من 7 إلى 8 أقدام أو أكثر.

فرط نشاط الغدة الدرقية

إذا تسبب ورم الغدة النخامية الحميد في إفراز الغدة الدرقية لكمية كبيرة من هرمون تحفيز الغدة الدرقية (TSH) في مجرى الدم، فقد تصاب بفرط نشاط الغدة الدرقية، وقد تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية ما يلي:

العصبية.

ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة (عدم انتظام ضربات القلب).

فقدان الوزن.

التعب.

ضعف العضلات.

قصور الغدة الدرقية

في حالات نادرة، يمكن أن يتسبب ورم الغدة النخامية الحميد في عدم إفراز الغدة الدرقية لكمية كافية من هرمون الغدة الدرقية بسبب تلف خلايا الغدة النخامية الطبيعية، وعندما يحدث هذا، قد يصاب المريض بقصور الغدة الدرقية، وقد تشمل الأعراض ما يلي:

ضباب الدماغ.

عدم تحمل البرد.

الإمساك.

جفاف الشعر والجلد وخشونتهما.

انخفاض الرغبة الجنسية.

الدورة الشهرية الغزيرة والمتكررة.

التعب.

زيادة الوزن.

ورم البرولاكتين

إذا كان لدي الشخص ورم حميد في الغدة النخامية، فقد يتسبب ذلك في إفراز الكثير من البرولاكتين في الدم، ويعاني كلا الجنسين من بعض الأعراض - مثل الصداع، وعندما يُترك الورم البرولاكتيني دون علاج، فقد ينمو ويضغط على العصب البصري، وقد يتسبب هذا في ضعف البصر - أو حتى العمى، بينام تعتمد الأعراض الأخرى على الجنس:

قد تعاني السيدات والذين ليسوا حوامل أو مرضعات من ألم في الثديين ويبدأون في إنتاج حليب الثدي (ثر اللبن)، وقد تصبح فترات الحيض غير منتظمة أو قد تتوقف تمامًا (انقطاع الطمث)، قد يصابون بالعقم.

قد يعاني الرجال من أعراض مثل ضعف الانتصاب، أو انخفاض الرغبة الجنسية أو فقدانها، أو انخفاض الخصوبة أو فقدان الطاقة، في حالات نادرة جدًا، قد يعانون من ثر اللبن (إفرازات حليبية من الحلمات)،

اسباب فرط نشاط الغدة النخامية

تنجم معظم حالات فرط نشاط الغدة النخامية عن ورم في الغدة النخامية، ولا أحد يعرف ما الذي يسبب هذه الأورام ولكن الاسباب الرئيسية هي:

الأورام الحميدة هي السبب الأكثر شيوعًا لفرط نشاط الغدة النخامية، ولا أحد يعرف سبب حدوث هذه الأورام، واعتمادًا على أنواع الخلايا التي تتأثر بها، تبدأ الغدة النخامية في إفراز كميات زائدة من هرمون أو اثنين.

في بعض الحالات، قد تنشأ أورام الغدة النخامية نتيجة لحالة وراثية تُعرف باسم الورم الصماوي المتعدد من النوع 1 (MEN1)، ويتسبب هذا الاضطراب أيضًا في ظهور أورام حميدة في البنكرياس والغدة جار الدرقية.

في حالات نادرة، قد يكون الورم السرطاني (سرطان الغدة النخامية) أو اضطراب في منطقة تحت المهاد هو السبب الكامن وراء ذلك.

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