الثلاثاء 23 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أعراض أورام الغدة النخامية وأسباب الإصابة بها

الغدة النخامية، فيتو
الغدة النخامية، فيتو

تعد الغدة النخامية بحجم حبة البازلاء، ولكنها تتحكم في الكثير من الأشياء المهمة، مثل النمو ومعدل ضربات القلب والقدرة على إنجاب الأطفال، ويطلق عليها أحيانًا اسم الغدة الرئيسية لأنها تخبر الغدد الأخرى بموعد إنتاج المزيد من الهرمونات، ثم تتحرك هذه الهرمونات في جميع أنحاء الجسم وتخبر الأعضاء بما يجب عليهم فعله للحفاظ على كل شيء في حالة جيدة. 

الغدة النخامية، فيتو

ورم الغدة النخامية هو مجموعة من الخلايا غير الطبيعية التي تنمو خارج نطاق السيطرة في الغدة النخامية، ومعظم هذه الأورام ليست سرطانية، ويعد سرطان الغدة النخامية نادر جدًا وفقًا لموقع "webMD" الطبي. 

Advertisements

ومع ذلك، يمكن للأورام أن تسبب مشاكل خطيرة، إما بسبب حجمها (أورام كبيرة) أو لأنها تنتج هرمونات إضافية لا يحتاجها الجسم (أورام فعالة)، ويتم علاجهم عادةً بالجراحة أو الدواء أو الإشعاع. 

 

أسباب الإصابة بأورام الغدة النخامية 

الأطباء ليسوا متأكدين من أسباب أورام الغدة النخامية حيث تتغير جينات بعض الخلايا النخامية في البداية، ولكن يبدو أن التغيير يحدث بشكل عشوائي. 

وعندما تكون لدى المريض حالة وراثية، يكون لديه خلل في جين واحد أو أكثر، وبعض الحالات قد تجعل أكثر عرضة للإصابة بأورام الغدة النخامية، مثل: 

مجمع كارني (اضطراب وراثي نادر يسبب العديد من الأورام غير السرطانية) 

ورم الغدة النخامية المعزول العائلي، أو FIPA (حالة نادرة تجعل الجسم ينمو بشكل أكبر من الطبيعي) 

ضخامة النهايات العائلية المعزولة (على غرار FIPA) 

متلازمة ماكون أولبرايت (حالة نادرة تظهر على شكل تشوهات في العظام والجلد) 

أورام الغدد الصماء المتعددة، النوع الأول والنوع الرابع (MEN1، MEN4) (الاضطرابات التي يمكن أن تسبب أورامًا في الغدد) 

أعراض الورم الكبير 

تقع الغدة النخامية في منطقة صغيرة أسفل الدماغ مباشرةً، وهو مكان قريب جدًا من الأعصاب البصرية التي تحمل الرسائل بين الدماغ والعينين، ولا يوجد مكان كبير لأي شيء آخر هناك، لذا فإن الأورام الكبيرة تسبب مشاكل بسبب حجمها فقط. 

الأورام الكبيرة تضغط على المنطقة المحيطة بالغدة النخامية وتسبب:  

الصداع 

مشاكل في البصر، وخاصة فقدان الرؤية المحيطية (ما يمكنك رؤيته من الجانب حتى عندما تنظر إلى الأمام مباشرة) والرؤية المزدوجة 

ويمكنهم أيضًا الضغط على الغدة النخامية، مما يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الهرمونات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى: 

نمو الثدي، وقلة شعر الوجه. 

الشعور بالبرد 

فترات الحيض أقل أو عدم وجود حليب في الثدي عند النساء 

تأخر النمو والتطور الجنسي عند الأطفال 

انخفاض الدافع الجنسي 

يتقيأ 

معدة مضطربة 

تغيرات الوزن 

أعراض الورم النشط 

يمكن أن تؤدي الأورام النشطة، والتي تنتج الهرمونات بالفعل، إلى مشاكل أيضًا، وإذا كان لدي أحد هذه الأورام، فستعتمد الأعراض على الهرمون الذي ينتجه: 

ويتحكم هرمون قشر الكظر (ACTH) في كمية هرمون الكورتيزول التي يصنعها الجسم، الكثير من الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى متلازمة كوشينغ، مع أعراض مثل: 

كدمات  

ضغط دم مرتفع 

ارتفاع نسبة السكر في الدم 

علامات التمدد باللون الأرجواني أو الوردي 

وجه مستدير للغاية 

عضلات ضعيفة 

الغدة النخامية، فيتو

زيادة الوزن في الوجه والرقبة والجذع، ولكن الذراعين والساقين نحيلة 

يتحكم هرمون النمو في كيفية نمو واستخدام الجسم للسكر والدهون، والكثير قد يسبب: 

نمو الأطفال أطول بكثير من الطبيعي، وهو ما يسمى العملقة 

تنمو عظام الوجه واليد والقدم عند البالغين، وتسمى ضخامة النهايات 

مشاكل قلبية 

ارتفاع نسبة السكر في الدم 

الم المفاصل 

التعرق أكثر من الطبيعي بكثير 

يسبب البرولاكتين تدفق حليب الثدي لدى النساء. الكثير يمكن أن يسبب: 

يتدفق حليب الثدي حتى لو لم تكن المرأة حاملًا أو لم تنجب طفلًا 

انخفاض الدافع الجنسي 

عدم وجود فترات الحيض 

صعوبة في الحمل 

بالنسبة للرجال، يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من البرولاكتين إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية. 

يخبر الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH) الغدة الدرقية بإنتاج هرمونات تتحكم في النمو ودرجة الحرارة ومعدل ضربات القلب، والكثير يمكن أن يسبب: 

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة 

كثرة حركات الأمعاء 

مشاكل النوم 

اهتزاز 

العرق أكثر من المعتاد 

فقدان الوزن 

الصحة تكشف حقيقة وجود علاج دوائي لمرض التوحد

فوائد الكمون المغلي، يقوي المناعة ويساعد في علاج أنيميا فقر الدم ويحارب السرطان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو،أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطال، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الغدة النخامية الهرمونات أورام الغدة النخامية أسباب الاصابة بأورام الغدة النخامية أسباب أورام الغدة النخامية أعراض الورم الكبير أعراض الورم الوظيفي سرطان الغدة النخامية ورم الغدة النخامية المعزول العائلي أورام الغدد الصماء المتعددة

مواد متعلقة

أعراض هشاشة العظام، والأسباب والعلاج وطرق الوقاية

يصيب أكثر من 67% من الأشخاص، أعراض وأسباب مرض الهربس

فاكسيرا توفر تطعيم جديد يحمي من الحزام الناري.. سعره 4388 جنيهًا.. تحدد العمر المناسب للحصول عليه.. و5 أعراض للمرض إحذر منها

أعراض التسمم الغذائي وأسبابه وطرق العلاج السريعة
ads

الأكثر قراءة

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري، وسيتم البحث في شكوى إنبي

بعد إرجاء جلسة الأمس، البرلمان يستمع اليوم لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة

استمرار الموجة الحارة، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 23-4-2024 في مصر

اليوم، تطبيق زيادة أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وLM

استئناف محاكمة المتهمة بقتل الطفلة شيرين لسرقة قرطها الذهبي أمام جنايات المنصورة اليوم

وزير العمل يزور جنوب سيناء لتوزيع عقود عمل لذوي الهمم بالمحافظة

بلدية المحلة يحل ضيفًا ثقيلًا على سموحة بالدوري الممتاز

زغلول صيام: حازم إمام وراء كارثة عقد فيتوريا وعلامة استفهام حول كأس عاصمة مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

نجاة طفل تشبث أسفل قطار مسافة 100 كيلومتر

كانت مخمورة، سيدة تقتحم حفل عيد ميلاد بسيارتها وتودي بحياة طفلين (فيديو)

حادث جديد لبوينج، طائرة تفقد عجلة خلال إقلاعها

دراسة: الرجال أكثر صدقًا في حضرة الجميلات

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي بالتعاملات المسائية اليوم الاثنين 22 - 4 - 2024

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في السوق

سعر الأرز في السوق اليوم الاثنين 22-4-2024

المزيد
ads

انفوجراف

لماذا يدعم الطباخون وعمال الكازينوهات والفنادق بايدن ضد ترامب (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 23 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية