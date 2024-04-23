أعراض أورام الغدة النخامية وأسباب الإصابة بها

تعد الغدة النخامية بحجم حبة البازلاء، ولكنها تتحكم في الكثير من الأشياء المهمة، مثل النمو ومعدل ضربات القلب والقدرة على إنجاب الأطفال، ويطلق عليها أحيانًا اسم الغدة الرئيسية لأنها تخبر الغدد الأخرى بموعد إنتاج المزيد من الهرمونات، ثم تتحرك هذه الهرمونات في جميع أنحاء الجسم وتخبر الأعضاء بما يجب عليهم فعله للحفاظ على كل شيء في حالة جيدة.

الغدة النخامية، فيتو

ورم الغدة النخامية هو مجموعة من الخلايا غير الطبيعية التي تنمو خارج نطاق السيطرة في الغدة النخامية، ومعظم هذه الأورام ليست سرطانية، ويعد سرطان الغدة النخامية نادر جدًا وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

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ومع ذلك، يمكن للأورام أن تسبب مشاكل خطيرة، إما بسبب حجمها (أورام كبيرة) أو لأنها تنتج هرمونات إضافية لا يحتاجها الجسم (أورام فعالة)، ويتم علاجهم عادةً بالجراحة أو الدواء أو الإشعاع.

أسباب الإصابة بأورام الغدة النخامية

الأطباء ليسوا متأكدين من أسباب أورام الغدة النخامية حيث تتغير جينات بعض الخلايا النخامية في البداية، ولكن يبدو أن التغيير يحدث بشكل عشوائي.

وعندما تكون لدى المريض حالة وراثية، يكون لديه خلل في جين واحد أو أكثر، وبعض الحالات قد تجعل أكثر عرضة للإصابة بأورام الغدة النخامية، مثل:

مجمع كارني (اضطراب وراثي نادر يسبب العديد من الأورام غير السرطانية)

ورم الغدة النخامية المعزول العائلي، أو FIPA (حالة نادرة تجعل الجسم ينمو بشكل أكبر من الطبيعي)

ضخامة النهايات العائلية المعزولة (على غرار FIPA)

متلازمة ماكون أولبرايت (حالة نادرة تظهر على شكل تشوهات في العظام والجلد)

أورام الغدد الصماء المتعددة، النوع الأول والنوع الرابع (MEN1، MEN4) (الاضطرابات التي يمكن أن تسبب أورامًا في الغدد)

أعراض الورم الكبير

تقع الغدة النخامية في منطقة صغيرة أسفل الدماغ مباشرةً، وهو مكان قريب جدًا من الأعصاب البصرية التي تحمل الرسائل بين الدماغ والعينين، ولا يوجد مكان كبير لأي شيء آخر هناك، لذا فإن الأورام الكبيرة تسبب مشاكل بسبب حجمها فقط.

الأورام الكبيرة تضغط على المنطقة المحيطة بالغدة النخامية وتسبب:

الصداع

مشاكل في البصر، وخاصة فقدان الرؤية المحيطية (ما يمكنك رؤيته من الجانب حتى عندما تنظر إلى الأمام مباشرة) والرؤية المزدوجة

ويمكنهم أيضًا الضغط على الغدة النخامية، مما يؤدي إلى إنتاج عدد أقل من الهرمونات، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى:

نمو الثدي، وقلة شعر الوجه.

الشعور بالبرد

فترات الحيض أقل أو عدم وجود حليب في الثدي عند النساء

تأخر النمو والتطور الجنسي عند الأطفال

انخفاض الدافع الجنسي

يتقيأ

معدة مضطربة

تغيرات الوزن

أعراض الورم النشط

يمكن أن تؤدي الأورام النشطة، والتي تنتج الهرمونات بالفعل، إلى مشاكل أيضًا، وإذا كان لدي أحد هذه الأورام، فستعتمد الأعراض على الهرمون الذي ينتجه:

ويتحكم هرمون قشر الكظر (ACTH) في كمية هرمون الكورتيزول التي يصنعها الجسم، الكثير من الكورتيزول يمكن أن يؤدي إلى متلازمة كوشينغ، مع أعراض مثل:

كدمات

ضغط دم مرتفع

ارتفاع نسبة السكر في الدم

علامات التمدد باللون الأرجواني أو الوردي

وجه مستدير للغاية

عضلات ضعيفة

الغدة النخامية، فيتو

زيادة الوزن في الوجه والرقبة والجذع، ولكن الذراعين والساقين نحيلة

يتحكم هرمون النمو في كيفية نمو واستخدام الجسم للسكر والدهون، والكثير قد يسبب:

نمو الأطفال أطول بكثير من الطبيعي، وهو ما يسمى العملقة

تنمو عظام الوجه واليد والقدم عند البالغين، وتسمى ضخامة النهايات

مشاكل قلبية

ارتفاع نسبة السكر في الدم

الم المفاصل

التعرق أكثر من الطبيعي بكثير

يسبب البرولاكتين تدفق حليب الثدي لدى النساء. الكثير يمكن أن يسبب:

يتدفق حليب الثدي حتى لو لم تكن المرأة حاملًا أو لم تنجب طفلًا

انخفاض الدافع الجنسي

عدم وجود فترات الحيض

صعوبة في الحمل

بالنسبة للرجال، يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من البرولاكتين إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

يخبر الهرمون المنبه للغدة الدرقية (TSH) الغدة الدرقية بإنتاج هرمونات تتحكم في النمو ودرجة الحرارة ومعدل ضربات القلب، والكثير يمكن أن يسبب:

ضربات القلب السريعة أو غير المنتظمة

كثرة حركات الأمعاء

مشاكل النوم

اهتزاز

العرق أكثر من المعتاد

فقدان الوزن