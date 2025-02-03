غدا، تلقي التظلمات على نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية عن بدء تلقي طلبات التظلمات من نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية ) الفصل الدراسي الأول، وذلك لمدة ١٥ يوما اعتبارًا من غدًا الثلاثاء ٤ فبراير وحتى يوم الثلاثاء ١٨ فبراير الجاري.

طريقة التقديم لعمل تظلم للشهادة الاعدادية

يتم التقدم بطلب للإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة المقيد بها الطالب وسداد الرسوم المقررة بواقع ٣٥ جنيهًا للمادة الواحدة ويتم إعلام مقدم الطلب بموعد الاطلاع ويحضر الطالب مع ولي أمره للاطلاع علي صورة كراسة الإجابة ويتم تدوين الملاحظات على النموذج المعد لذلك بمعرفة لجنة النظام والمراقبة وفى حالة تعديل الدرجة فقط سيتم إخطار الطالب.

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول "إتمام مرحلة التعليم الأساسي بالدقهلية" للعام الدراسي 2024/2025م، وذلك بنسبة نجاح 89.4%.

جاء ذلك بعد عرض النتيجة من قبل الدكتور أشرف العربي وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، الذي أوضح أن عدد من تقدموا للامتحانات بالفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 126 آلاف و294 طالبا وطالبة، وأن متوسط الحاصلين على 50% فأكثر من المجموع الكلي 112 ألف و937 طالبا وطالبة.



وبعث اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بخالص التهاني القلبية للطلاب الأوائل والناجحين، وأولياء الأمور، متمنيا لهم المزيد من النجاح والتفوق فى مستقبلهم الدراسي والعملي، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

وتزايد البحث عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية 2025، الترم الأول، من جانب الطلاب وأولياء الأمور، خصوصًا عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية.

كما تزايد البحث أيضًا عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة الدقهلية، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 فور ظهورها، عن طريق الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، من خلال الرابط التالي: https://edudk.net أو من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة.

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