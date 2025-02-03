استضافت كلية الصيدلة للبنين بجامعة الأزهر، بالقاهرة مؤتمر (خطوة على الطريق SOTW 2025) للمرة الثانية على التوالي، بتنظيم EPSF-Azhar، الذي يعد من أكبر وأقدم المؤتمرات العلمية الموجهة لطلاب الصيدلة في مصر؛ حيث يجمع سنويًّا أكثر من 3500 طالب من مختلف الجامعات.

يأتي ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

مؤتمر (خطوة على الطريق SOTW 2025) بجامعة الأزهر

وبحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين القاهرة، والدكتور عبد السلام إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عبد الله عبيد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشافعي، الأستاذ المساعد بقسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية المشرف الأكاديمي على EPSF-Azhar، ومدير التصنيف الدولي والإمتياز البحثي بالجامعة.

وخلال كلمته في افتتاح المؤتمر أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بجهود كلية الصيدلة بنين القاهرة والمتمثلة في تنظيمها لهذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي، مما يعكس قوة الكلية ونشاطها العلمي الكبير.

وثمن هذا الحدث العلمي الذي أصبح محطة رئيسة في المسيرة الأكاديمية لطلاب الصيدلة؛ حيث يُمثل فرصة حقيقية لصقل مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل عبر محتوى علمي متطور يجمع بين المحاضرات التخصصية وورش العمل التطبيقية.

صيدلة جامعة الأزهر تحقق المركز 72 عالميًّا في تصنيف US NEWS والمركز 201 عالميًّا في تصنيف شنغهاي

كما أشاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالدور الرائد الذي تلعبه كلية الصيدلة بجامعة الأزهر في المجال البحثي، حيث تمثل أبحاث الكلية نسبة 35% من إجمالي النشر الدولي لجامعة الأزهر وهو ما يعكس التميز البحثي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالكلية، ويعزز مكانة الجامعة في التصنيفات الدولية؛ حيث حققت كلية الصيدلة المركز 72 عالميًّا في تصنيف US NEWS، والمركز 201 عالميًّا في تصنيف شنغهاي.

وأكد الدكتور محمود صديق على التأثير الكبير لخريجي كلية الصيدلة جامعة الأزهر في قطاع الأدوية والصناعات الدوائية؛ حيث يشغل العديد منهم مناصب قيادية في كبرى شركات الأدوية والصيدليات، إلى جانب دورهم الفعّال في هيئة الدواء المصرية، مما يعكس الجودة العالية لخريجي الكلية ومدى تأهيلهم للريادة في المجال الصيدلي.

ووجه نائب رئيس الجامعة الشكر للطلاب؛ لحرصهم على حضور هذا المؤتمر العلمي المميز والاستفادة من الخبرات المقدمة فيه، مؤكدًا على أهمية استغلال مثل هذه الفرص التعليمية لصقل مهاراتهم وتوسيع مداركهم لمواكبة متطلبات سوق العمل والمستجدات العلمية في مجال الصيدلة.

الدكتور أحمد الشافعي المشرف الأكاديمي على EPSF-Azhar، أكد على أن استضافة كلية الصيدلة جامعة الأزهر لمؤتمر SOTW للمرة الثانية على التوالي يعبر عن ريادة الكلية محليًّا وأقليميًّا، خاصة وأن الطلاب المشاركين يتعدى عددهم 850 طالبًا من 17 كلية صيدلة من مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

وأوضح الشافعي أن المؤتمر يقوم على 9 محاور تلمس أسواق العمل المختلفة، مثل: الصيدلة المجتمعية، والأكلينيكة، والشرعية، وصيدلة المستشفيات، والمعلوماتية الصحية والحيوية، والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، ومستحضرات التجميل، والتسويق الدوائي وتصميم الأدوية عن طريق خبراء ومؤثرين في هذه المجالات ينقلون خبراتهم للطلاب، مشيرًا إلى أن مؤتمر خطوة على الطريق ليس مجرد حدث علمي، بل هو منصة تعليمية متكاملة تواكب تطورات المهنة، وتساعد الطلاب في رسم مستقبلهم المهني بوضوح وثقة.

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