انطلاق قافلة جامعة الأزهر الشاملة إلى حلايب وشلاتين بالتعاون مع الهلال الأحمر

توجهت، اليوم الخميس، قافلة جامعة الأزهر التنموية الشاملة دعمًا للمواطنين في مدينة حلايب وشلاتين بمحافظة البحر الأحمر.

قافلة جامعة الأزهر لحلايب وشلاتين



صرَّح بذلك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر.



وأوضح صديق أن تنظيم القافلة جاء في ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، بدعم كافة محافظات الجمهورية.



وأعلن صديق أن القافلة نظمتها «لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة» بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التضامن، وجمعية الهلال الأحمر المصري، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تقديم خدمات تنموية للمواطنين في حلايب وشلاتين، ومنها الخدمات الطبية التي تشمل توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراءات العمليات الجراحية الصغيرة والكبيرة، بجانب إقامة ندوات توعوية للمواطنين، وعقد اختبارات محو الأمية، بجانب تقديم خدمات بيطرية وزراعية، وأيضًا زراعة أشجار مثمرة؛ دعمًا للمبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى أطنان من المواد الغذائية، والملابس والمفروشات، وكلُّ ذلك بالمجان.



وأشاد صديق بعطاء المخلصين في مثل هذه الأمور التي يجازي المولى - عز وجل - عليها أفضل الجزاء.

ووجَّه صدِّيق الشكر إلى الهلال الأحمر المصري على جهوده التطوعية والإغاثيَّة داخل مصر وخارجها في غزة والسودان.

إعداد قافلة جامعة الأزهر إلى حلايب وشلاتين



كما وجَّه الشكر والتقدير لكل من أسهم في إعداد قافلة جامعة الأزهر إلى حلايب وشلاتين من المؤسسات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جانبها، وجهت الدكتورة آمال إمام، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إلى جامعة الأزهر على جهودها التنموية الشاملة التي تسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.



وعبَّرت عن سعادتها بهذا التعاون والتكامل بين جامعة الأزهر والهلال الأحمر المصري، مؤكدة أن المرحلة المقبلة سوف تشهد مزيدًا من التعاون في تنظيم وتسير قوافل تنموية إلى مختلف أنحاء الجمهورية.

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