الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية: ندوات توعية وورش عمل للتعريف بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات

ازالة المخلفات الصلبة،
ازالة المخلفات الصلبة، فيتو

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بتكثيف عقد الندوات التوعوية والدورات التدريبية وورش العمل للتعريف بإجراءات التخلص الآمن من المخلفات الصلبة، والتعريف بالعقوبات في حالة مخالفة الإجراءات.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الندوات وورش العمل، تهدف إلى التوعية بشأن الإجراءات المتخذة لمنع إلقاء المخلفات بالطرق والمحاور العامة والمصارف المائية ونهر النيل، وشدد على ضرورة التوعية الإعلامية المكثفة بالإجراءات والعقوبات التي يتم اتخاذها مع المخالفين، لمنع إلقاء مخلفات الهدم والبناء، وضبط المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لتوقيع أقصى عقوبة طبقا للقوانين واللوائح المنظمة بذات الشأن.



وتنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بهذا الشأن، وجه الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، الدكتورة مي سمير مدير إدارة التواصل المجتمعي والتوعية وبناء القدرات، بالتنسيق مع فريق العمل، بعقد ندوات وورش عمل للعاملين بمنظومة المخلفات الصلبة بالمراكز والمدن، واستعراض كيفية التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء.

وتناولت خلال الندوات، الحديث عن المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجاري، وكيفية التخلص الآمن من مخلفات الهدم والبناء بالمقلب العمومي بقلابشو، والتحذير من إلقاء هذه المخلفات بالطرق والمحاور العامة والمصارف المائية ونهر النيل.

وأوضحت أنه وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية الذي يقرر ضبط المخالفين وتسليمهم للجهات المختصة لتوقيع أقصى عقوبة طبقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ۲۰۲ لسنة ۲۰۲٠ ولائحته التنفيذية مادة العقوبة (۷۱) والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ۱۰۰۰۰۰ جنيه" عن مخالفة مواد القانون ٤٢ من القانون والمادة ٣٥ من اللائحة التنفيذية.

وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع فريق المستشفيات والرعاية الحرجة

بنسبة نجاح 89.4%، محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

ويوضح أن المخالفة تنطبق على كل من ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، وفي هذه الحالة تتم مصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، والزام المخالف بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتكاب الجريمة التخلص الآمن من المخلفات التواصل المجتمعي الدورات التدريبيه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المصارف المائية تكثيف عقد الندوات دورات تدريبية صحة الدقهلية لائحته التنفيذية منظومة المخلفات الصلبة وزارة التنمية المحلية

مواد متعلقة

تعليم كفر الشيخ والمنطقة الأزهرية يبحثان سبل تعزيز التعاون

وحدة السكان بالأقصر تشارك في القوافل الطبية ضمن مبادرة "صحتك تهمنا"

بعبوة ناسفة في موسكو، اللقطات الأولى لعملية اغتيال قيادي بارز موال لروسيا (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2025 في هذا الموعد

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أهم جوائز حفل جرامي الـ 67 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية