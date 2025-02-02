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وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماع فريق المستشفيات والرعاية الحرجة

صحة الدقهلية، فيتو
صحة الدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع فريق مع مشرفى إدارتى المستشفيات والرعاية الحرجة وذلك لبحث مؤشرات الآداء ووضع خطط تطويرية لرفع كفاءتها.

وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعًا مع فريق " المستشفيات " و" الرعاية الحرجة " 


جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد البيلى وكيل المديرية لـ الطب العلاجى والدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نجلاء فتحى مدير إدارة الرعاية الحرجة علاوة على الدكتورة شيرين يحيى نائب مدير إدارة المستشفيات.

تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين


تناول الاجتماع مناقشة الخطة الاستراتيجية خلال المرحلة المقبلة  لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، مع التركيز على تعزيز معايير الجودة وتطوير خدمات المستشفى بما يتماشى مع احتياجات المرضى.

الإلمام التام بالقوى البشرية بكل مستشفى


وأكد مدكور  خلال الاجتماع على ضرورة على الإلمام التام بالقوى البشرية بكل مستشفى، وإمكانياتها وقدراتها الاستيعابية، ووضع رؤية مستقبلية القوى البشرية الخاصة، والعمل على سد العجز بأي قسم بمستشفيات المحافظة.


كما شدد  على أهمية المتابعة المستمرة لتقديم الخدمات بجودة عالية، مع ضمان انتظام عمل العيادات الخارجية، والعمل على تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية،بالإضافة إلى الالتزام بتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى فى كافة الأقسام.

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عرض تفصيلي لخطة عمل تضمن سرعة توفير أسرة الرعايات

وتابع خلال الاجتماع نسب إشغال الاسرة في أقسام الرعايات الحرجة  والحضانات في المستشفيات واطلع على عرض تفصيلي لخطة عمل تضمن سرعة توفير أسرة الرعايات، وتيسير نقل مرضى الرعايات بين المستشفيات مؤكدًا على تذليل أي معوقات لتطوير أداء العمل بغرفة الطوارئ، وتحويلات الحالات. 
 

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