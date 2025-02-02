محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء إلى الأنبا ماركوس في وفاة والده

قدم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم واجب العزاء إلى الأنبا ماركوس في وفاة والده، بدير القديسة دميانة بمركز بلقاس

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وغاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، وأعرب عن خالص تعازيه القلبية لنيافة الأنبا ماركوس، والأسرة الكريمة والأهل والأصدقاء.

وتحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عيد القديسة دميانة، مؤسسة أكبر دير للراهبات، التي عاشت في القرن الرابع الميلادي ولها مكانة هامة في الكنيسة القبطية، فكثير من الكنائس مبنية على اسمها، كما تسمى كثير من الأمهات بناتها باسمها تبركًا بهذا الاسم.

نشأة ومولد ومعنى دميانة وسر الاستشهاد

ولدت دميانة ومعنى اسمها (الجميلة الرقيقة وهو اسم يوناني مؤنث لاسم علم مذكر هو دميان) من أبوين مسيحيين في نهاية القرن الثالث الميلادي، وكان أبوها مرقس واليًا على البرلس والزعفران، وذات ليلة طلب أحد الأمراء خطبتها فرفضت لتكرس حياتها إلى الله.

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