تشييع جنازة مؤسس المولوية المصرية عامر التوني بالمنيا

شيعت جنازة مؤسس فرقة المولوية المصرية الدكتور عامر التوني صباح اليوم من مسجد الدماريسي بقرية الروضة بمحافظة المنيا، ووري جسده بمقابر العائلة. ومن المقرر أن يقام عزاء الراحل بمنزلة في ضاحية المقطم القاهرية يوم الجمعة والسبت المقبلين.

يشار إلى الراحل أسس فرقة المولوية المصرية عام 1994. وتعد الفرقة من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية، حيث قدمت الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها، كما عملت على إحياء تراث المولوية المصرية بالغناء والموسيقى والرقص، بوصفها جزءًا أصيلًا من التراث المصري، فقدمت عروضًا غنائية استعراضية ممتزجة بالابتهالات.

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