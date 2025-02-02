الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حفل معرض الكتاب، الظهور الفني الأخير لـ عامر التوني قبل الوداع

آخر ظهور فني لعامر
آخر ظهور فني لعامر التوني، فيتو

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان والمنشد عامر التوني مؤسس فرقة المولوية المصرية، وذلك بعد مسيرة مميزة في عالم الإنشاد الديني والتراث الصوفي الذي تعلق به الجمهور، وأطرب مسامعهم على مدار سنوات طويلة.

 

حفل عامر التوني في معرض الكتاب 

وكان آخر ظهور فني للمنشد عامر التوني قبل أيام قليلة خلال حفل أحياه رفقة فرقته المولوية على مسرح بلازا 1 في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن فعاليات دورته السادسة والخمسين، والتي تقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. 

 

وقدم عامر التوني يومها رفقة الفرقة تجربة صوفية فريدة، تضمنت أناشيد مثل "لأجل النبي"، "لاموني يا رسول الله"، "والله ما طلعت شمس ولا غربت"، "يا طارق الباب"، "كل شيء في الكون مخلوق يصلي عليه"، و"طلع البدر علينا".

كما رافق الأناشيد عروض التنورة المميزة التي استقبلها الجمهور بحفاوة، إلى جانب الإيقاعات المتنوعة التي لاقت إشادة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وكان هذا الحفل بمثابة وداع من عامر التوني لجمهوره ومحبيه الذين طالما حرصوا على حضور حفلاته والاستمتاع بما يبدعه على المسرح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرقة المولوية المصرية المنشد عامر التوني معرض الكتاب حفل عامر التوني معرض القاهرة الدولي للكتاب
ads

الأكثر قراءة

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

ظهرت الآن، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في محافظة دمياط

بعد قرارات ترامب المثيرة للغضب، خبير اقتصادي يوجه رسالة عاجلة للمسئولين المصريين

مفاجأة، زوج شقيقة موظف الأوبرا المتوفى يدلي بأقوال جديدة

برقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الترم الأول ⁩2025

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

منوعات

المزيد

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

ظهور جديد للملك تشارلز في فيلم وثائقي

سلسلة زلازل تهز جزيرة سانتوريني اليونانية

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

سعر السكر اليوم الأحد 2 فبراير 2025

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

محمد صلاح يصعد للمركز السادس.. قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام شعبان؟،الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن أحكام الصيام في شهر شعبان

احتفالا بمولده.. لمحات من حياة ابن الفارض وأشهر قصائده

المزيد
الجريدة الرسمية