حفل معرض الكتاب، الظهور الفني الأخير لـ عامر التوني قبل الوداع

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان والمنشد عامر التوني مؤسس فرقة المولوية المصرية، وذلك بعد مسيرة مميزة في عالم الإنشاد الديني والتراث الصوفي الذي تعلق به الجمهور، وأطرب مسامعهم على مدار سنوات طويلة.

حفل عامر التوني في معرض الكتاب

وكان آخر ظهور فني للمنشد عامر التوني قبل أيام قليلة خلال حفل أحياه رفقة فرقته المولوية على مسرح بلازا 1 في معرض القاهرة الدولي للكتاب ضمن فعاليات دورته السادسة والخمسين، والتي تقام حاليا في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وقدم عامر التوني يومها رفقة الفرقة تجربة صوفية فريدة، تضمنت أناشيد مثل "لأجل النبي"، "لاموني يا رسول الله"، "والله ما طلعت شمس ولا غربت"، "يا طارق الباب"، "كل شيء في الكون مخلوق يصلي عليه"، و"طلع البدر علينا".

كما رافق الأناشيد عروض التنورة المميزة التي استقبلها الجمهور بحفاوة، إلى جانب الإيقاعات المتنوعة التي لاقت إشادة واسعة وتفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وكان هذا الحفل بمثابة وداع من عامر التوني لجمهوره ومحبيه الذين طالما حرصوا على حضور حفلاته والاستمتاع بما يبدعه على المسرح.

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