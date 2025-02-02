الأحد 02 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

رحلة الراحل عامر التوني في تأسيس فرقة المولوية المصرية وانطلاقها للعالمية

عامر التوني، فيتو
عامر التوني، فيتو

رحل عن عالمنا اليوم الأحد الفنان والمنشد الصوفي الكبير عامر التوني، مؤسس فرقة المولوية المصرية ومدير مركز الإبداع الفنى بقبة الغورى، بشكل مفاجئK خاصة أنه لم يتعرض لأية أزمات صحية خلال الفترة الماضية.

فرقة المولوية المصرية، فيتو
فرقة المولوية المصرية، فيتو

تHسيس فرقة المولوية

أسس الدكتور الراحل عامر التوني فرقة المولوية المصرية عام 1994، والتي تعد من أقدم وأعرق التجارب الفنية المقدمة لنوعية الإنشاد الصوفى والأجواء الصوفية عامة على طريقة "المولوية"، 

وقدمت فرقة المولوية المصرية الكثير من الحفلات داخل مصر وخارجها، حيث عملت على إحياء تراث المولوية المصرية بالغناء والموسيقى والرقص، بوصفها جزءًا أصيلًا من التراث المصري، فتقدم عروضh غنائية استعراضيا ممتزجا بالابتهالات.

وحاول المنشد عامر التوني من خلال فرقة المولوية الوصول بالتراث المصري إلى الساحة العالميةK ليؤكد للعالم أن مصر لها خصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية، ليتبع التوني مع فرقة المولوية التراث المصري منذ دخول العثمانيين حتى ثورة 1952م، ليسير على الآثار الموسيقية من الموشحات والابتهالات والمديح الموروثة عن أكبر المشايخ.

الطريقة المولوية

الطريقة "المولوية" هي فن فلكلوري أسسها جلال الدين الرومي، وتعلمها من أستاذه شمس الدين التبريزي، ومن ثم انتقلت كطريقة صوفية قائمة على السماع من مدينة قونية التركية إلى الهند وسوريا ومصر والمغرب.

واشتهرت المولوية بما يعرف بالرقص الدائرى لمدة ساعات طويلة، حيث يدور الراقصون حول مركز الدائرة التي يقف فيها الشيخ، ويندمجون في مشاعر روحية، يعتقدون أنها ترقى بنفوسهم إلى مرتبة الصفاء الروحي فيتخلصون من المشاعر النفسانية.

اشتهرت موسيقي الطريقة “المولوية” بنغم الناي، الذي يعد أكثر الآلات الموسيقية ارتباطًا بعازفه.

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