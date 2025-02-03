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أخبار مصر

وزيرة التضامن تكرم متعافين من الإدمان في المناطق المطورة (فيديو)

مؤتمر صندوق مكافحة
مؤتمر صندوق مكافحة الإدمان، فيتو
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كرمت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان مجموعة من المتعافين من الإدمان من أبناء المناطق المطورة.

جاء ذلك خلال  فعالية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  لإعلان نتائج برنامج الحماية من المخدرات بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات" وذلك في إطار تكليفات  رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة  بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة  والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة نيابة عن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة واللواء محمد زهير مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية  واللواء  طبيب محمد دياب  مستشار الطلب النفسى بالقوات  المسلحة وممثلي الوزارات والجهات المعنية والأهلية  وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ  ولفيف من الشخصيات العامة ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة .

 

وأكدت مايا مرسي وزيرة التضامن مع أن صندوق مكافحة الإدمان بدأ  برنامج الوقاية من المخدرات بالمناطق في  يوليو 2020 بتكليف مباشر من  رئيس الجمهورية في إطار اهتمامه بالارتقاء بالخصائص السكانية للأسر  بالمناطق المطورة وليكون الاستثمار في البشر جنبًا إلى جنب؛ مع التطوير الشامل والنموذجي للبنية التحتية لهذه المناطق وضمانا لتحقيق استدامة هذه المجتمعات حيث حرص الصندوق أن يكون تصميم تدخلاته متكاملة وتتسق مع التدخلات التنموية المتكاملة مع مختلف الشركاء؛ وارتكز البرنامج علي منهجية عمل تستند إلي استثمار البنية التحتية المتميزة بالمناطق المطورة.

 

 

 

 

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إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي المجلس القومي لحقوق الإنسان المناطق المطورة بديلة العشوائيات الوقاية من المخدرات رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي عادل النجار محافظ الجيزة مايا مرسي وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي وزيرة التضامن

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